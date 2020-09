Ex novia top model de Leonardo DiCaprio fue condenada por evasión impositiva

Bar Refaeli se hizo famosa más por haber sido la novia de Leonardo DiCaprio que por ser modelo. Nacida en Israel, la modelo ahora es noticia porque ella y su madre perdieron un juicio por evasión de impuestos. Un tribunal israelí sentenció a Bar Refaeli a nueve meses de servicio comunitario, y con 16 meses de prisión a Zipi, su madre en calidad de agente de su hija. La misma será de cumplimiento efectivo a partir de la semana que viene.

Ya en julio último, la top model de 35 años, y su madre habían sido condenadas porque no habían pagado impuestos por ingresos de 7,2 millones de dólares. Según un acuerdo de culpabilidad aceptado por el tribunal israelí , Bar Refaeli y su madre Zipi, deberán pagar también una multa de 1,5 millones de dólares. A eso tiene que sumar los millones en impuestos adeduados al Estado. Los abogados de Refaeli dijeron que el acuerdo con la justicia israelí demostró que ella no evadió intencionalmente el pago de impuestos. No así su madre Zipi quien, en calidad de agente de su hija, fue acusada además de no reportar ingresos propios como representante de su hija.

Di Caprio fue novio de Bar Refaeli de 2005 a 2009, y luego de 2010 a 2011.

En su defensa, la modelo argumentó que no tenía obligación de declarar ingresos durante varios años porque, dado su carrera e incluso relación con Leonardo DiCaprio, vivió más tiempo fuera de Israel. Y eso era legal dado que la ley fiscal israelí determina la residencia en función de si la persona pasó la mayor parte del año calendario en el país.

La fiesta que Leonardo DiCaprio organizó para su novia argentina en un yate

Bar Refaeli con su actual y segundo marido, Adi Ezra.

Para los fiscales eso es falaz y la acusaron de haber dado información fiscal “incorrecta”. Para ellos, Bar Refaeli ganó unos 7,2 millones de dólares entre 2009-2012, plazo que ella afirmó residir en el extranjero para evitar pagar impuestos israelíes sobre esos ingresos. En una apelación que la modelo hizo durante el proceso judicial, el tribunal israelí dictaminó que su relación con DiCaprio no calificaba como una "unidad familiar”; eso la inhabilitaba a dar como válida su residencia en Estados Unidos y evitar pagar todos los impuestos que debía. Bar Refaeli y DiCaprio salieron desde 2005 a 2009, cortaron un año, y estuvieron juntos de nuevo de 2010 a 2011.

Según señalaron algunos medios de Israel, este caso judicial, dañó la imagen pública de Bar Refaeli como embajadora informal de ese país. De todas formas, sigue siendo un personaje popular y su imagen “decora” carteles publicitarios en muchas de las rutas de Israel. Y en 2019, Bar Refaeli fue la anfitriona del Festival de la Canción de Eurovisión que se hizo en Tel Aviv.