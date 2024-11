Muerte de Liam Payne: confirmaron que tomó cocaína, alcohol y antidepresivos e imputaron a tres personas

La estrella de One Direction Liam Payne consumió cocaína, alcohol y un antidepresivo recetado antes de caer y morir desde el balcón de un hotel de Buenos Aires el mes pasado, informaron este jueves los fiscales que investigan el caso, que también informaron la imputación de tres personas fueron por suministrarle drogas y una de ellas también por abandonar a una persona en estado de vulnerabilidad.

"Los resultados de los estudios toxicológicos, que fueron comunicados a su familia, revelaron que, en los momentos previos a su muerte y durante un período que abarca al menos sus últimas 72 horas, Payne tenía en su organismo rastros de policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo de prescripción médica", indicaron los fiscales.

Payne fue encontrado muerto el 16 de octubre tras lanzarse desde el balcón de su habitación en el tercer piso del Hotel CasaSur del barrio porteño de Palermo. La autopsia determinó que murió después de sufrir "traumas múltiples" y "hemorragias internas y externas" por la caída.

Los fiscales dijeron que una de las tres personas imputadas en el caso lo había acompañado diariamente durante su estadía en Buenos Aires y fue acusada de abandonar a una persona que luego murió, así como de suministrarle narcóticos.

El segundo sospechoso es un empleado del hotel acusado de suministrarle cocaína a Payne en dos ocasiones mientras se hospedaba en el CasaSur. Una tercera persona también está acusada de suministrarle la droga el 14 de octubre, dos días antes de su muerte.

La fiscalía descartó las autolesiones y la "intervención física de terceros" como causa de la muerte de Payne, afirmando que las lesiones que sufrió eran compatibles con las causadas por una caída. "Payne no estaba completamente consciente o estaba en un estado de conciencia notablemente disminuido o ausente en el momento de la caída", señala el informe.

Fue encontrado muerto después de que el personal del hotel llamara a los servicios de emergencia para informar de "un huésped que estaba abrumado por las drogas y el alcohol y estaba destrozando su habitación".

El informe toxicológico se publicó un día después de que el padre del cantante, Geoff Payne, repatriara su cuerpo a Gran Bretaña a bordo de un vuelo de Buenos Aires a Londres.

El cantante nacido en Wolverhampton, en el centro de Inglaterra, había hablado públicamente sobre sus luchas con el abuso de sustancias y las presiones del estrellato adolescente.

Payne hizo su primera audición para el popular programa de talentos televisivo "The X Factor" a la edad de 14 años, pero no tuvo éxito. Dos años más tarde alcanzó el oro en el programa, que lo unió a Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik para formar One Direction.

Durante los seis años siguientes, el grupo gozó de fama mundial y legiones de fans entusiasmados, vendiendo más de 70 millones de copias de sus cinco álbumes. Realizaron cuatro giras mundiales y ganaron casi 200 premios.

One Direction, uno de los actos en vivo con mayores ganancias en el mundo en la década de 2010, tuvo una pausa indefinida en 2016. Payne continuó disfrutando de cierto éxito en solitario, pero su carrera había languidecido recientemente.

Su muerte a los 31 años provocó una manifestación mundial de dolor y condolencias de parte de familiares, ex compañeros de banda, fans y otros. A Payne le sobrevive un niño de siete años, Bear, con la estrella de Girls Aloud Cheryl Tweedy.