La novia de Liam Payne reveló la carta que él le entregó antes de morir: "Estaremos juntos para siempre"

La novia del ex "One Direction" Liam Payne, fallecido la semana pasada en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, rindió homenaje al trágico cantante británico revelando que él le había entregado una carta antes de morir detallando sus planes de casarse.

Junto a una foto de la pareja abrazándose en blanco y negro, la influencer británica Kate Cassidy, de 25 años, dijo que su corazón estaba "destrozado" por la muerte de su novio, al que describió como su "mejor amigo, el amor de mi vida".

En un posteo en Instagram, Kate habló de la energía "contagiosa" del cantante y dijo que está luchando por "descubrir cómo vivir" sin él. También reveló que habían intercambiado mensajes en el que hablaban de su futuro juntos.

En la carta, que Liam le entregó y que le pidió que no abriera, el cantante le expresó a Cassidy su esperanza de que se casarían en el plazo de un año y estarían "juntos para siempre".

"Hace unas semanas, nos sentamos afuera en una hermosa tarde manifestando nuestras vidas juntas. Guardo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara. Decía: 'Kate y yo nos casaremos dentro de un año/estaremos comprometidos y juntos para siempre 444'", escribió.

La influencer, que posteó en Instagram una serie de fotos con Liam, explicó a sus seguidores que "444" es la secuencia numérica favorita de los ángeles, que te recuerda que siempre hay alguien ahí para apoyarte cuando te sientes deprimido.

"Ni siquiera sé por dónde empezar. Mi corazón está destrozado de una manera que no puedo expresar con palabras. Desearía que pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, incluso aunque todo parezca tan oscuro ahora mismo", escribió.

"Trajiste tanta felicidad y positividad a todos: millones de fanáticos, tu familia, amigos y especialmente a mí. Eres increíblemente amado. Eres -porque no puedo decir que lo fuiste- mi mejor amigo, el amor de mi vida, y cada persona con la que te relacionaste se sintió tan especial como yo. Tu energía era contagiosa, iluminaba cada habitación en la que entrabas".

Y continuó: "Nada de esto parece real y no puedo asimilar esta nueva realidad de no tenerte aquí. Me cuesta entender cómo vivir en un mundo sin ti a mi lado. Juntos volvimos a ser niños y siempre encontramos alegría en las cosas más pequeñas. Liam, tenías el alma más amable y el espíritu más divertido. Siento que he perdido la mejor parte de mí".

El mensaje finaliza diciendo: "Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la forma en que lo habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel guardián. Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo dondequiera que vaya".

La estrella pop falleció el pasado miércoles a los 31 años por "múltiples traumas" y "hemorragia interna y externa" cuando cayó desde el balcón de su habitación en el tercer piso del hotel CasaSur del barrio de Palermo.

La muestre es investigada por la justicia porteña como "inconclusa" y los resultados preliminares de la autopsia indicaron que estaba solo en el momento de la caída y atravesaba "algún tipo de brote producto del abuso de sustancias", informó entonces la fiscalía.

El cuerpo de Liam todavía no fue enviado al Reino Unido. El lunes, medios estadounidenses reportaron que según informes toxicológicos preliminares Payne tenía múltiples drogas en su organismo, entre ellas "cocaína rosa", crack y metanfetamina.

Los investigadores realizan peritajes de teléfonos celulares, computadoras, fotografías y videos de cámaras de seguridad y tomaron "numerosas declaraciones testimoniales para reconstruir las últimas horas de la víctima y el escenario de los hechos", detalló la fiscalía este martes.

Kate Cassidy salió de Argentina dos días antes de la muerte de Liam en Buenos Aires, a donde originalmente habían volado para ver el concierto de su ex compañero de banda Niall Horan el 4 de octubre.

En medio de los homenajes de miles de fans de todo el mundo, Kate escribió en Instagram dos días después de la muerte de Liam que lo había amado "incondicional y completamente" y que se sentía "totalmente perdida".

