Un mail misterioso, una PC destrozada y un ataque de ira: así fueron los últimos minutos de vida de Liam Payne en Argentina

Liam Payne, exintegrante de One Direction, recibió un correo electrónico que lo enfureció minutos antes de su trágica muerte, según relató una de las últimas personas que lo vieron con vida. La testigo, identificada como "Rebecca" en su relato para MailOnline, describió el perturbador encuentro con el cantante en el lobby del hotel Casa Sur en Palermo, Buenos Aires, momentos antes de que cayera desde su balcón. Además, se sumó la información que los amigos estaba "pensando en una intervención" por sus problemas de adicciones, pero esto no llegó a darse.

Rebecca explicó que Payne, visiblemente alterado tras leer un correo, gritó "¡A la mierda con esta mierda!" y comenzó a golpear su computadora portátil contra el suelo, dejando a los presentes sorprendidos. El cantante, quien vestía un chaleco blanco y pantalones cargo, había estado enojado, y mencionó: "Solía estar en una banda de chicos, por eso estoy tan jodido", según el testimonio de la joven.

"Abrió sus correos electrónicos y vio uno que obviamente lo molestó", dijo Rebecca en la entrevista, y agregó: "De repente, tomó la computadora, gritó y comenzó a golpearla contra el suelo".

Minutos más tarde, alrededor de las 5:04 p.m., el personal del hotel dio la alarma tras la caída de Payne desde el tercer piso. Aunque se desconoce el contenido del correo que recibió, este incidente se produjo en un momento difícil para el cantante, quien recientemente había sido despedido por su discográfica y enfrentaba problemas legales con su exnovia Maya James.

Las autoridades incautaron el teléfono móvil y la laptop de Payne para analizarlos en busca de pistas sobre lo ocurrido. Según Rebecca, "El hotel estaba en estado de shock por su comportamiento. El personal lo observaba nerviosamente mientras llamaban a seguridad o a la policía".

La testigo finalizó su relato diciendo: "Después de su comportamiento extraño, uno de los miembros de su equipo se acercó a disculparse, diciendo 'Lo siento, a veces se droga demasiado'".

Michael Fleischmann, un turista estadounidense que también se hospedaba en el hotel de lujo, afirmó que solo tres horas antes de la caída, el cantante parecía "un poco descontrolado" mientras discutía con una mujer sobre una suma de dinero. Fleischmann relató que Payne repetía insistentemente: "Te daré 20.000 dólares solo porque puedo. Tengo 55 millones y me gusta ayudar a la gente".

Otro testigo declaró que Payne hizo una confesión perturbadora minutos antes de caer desde el balcón: "Solía estar en una banda de chicos, por eso estoy tan jodido".

Fleischmann contó que la discusión, que tuvo lugar alrededor de las 2 p.m., fue bastante tensa, con la mujer hablando en español y el gerente del hotel interviniendo como traductor para calmar la situación. "Parecía muy molesto, agitado, un poco salvaje, caminando de un lado a otro, como si estuviera lleno de energía", afirmó el testigo.

En declaraciones a la BBC, otro huésped, Doug Jones, afirmó: "Pensé que estaban trabajando en la habitación. Había mucho ruido, como si alguien levantara algo pesado, como golpes, muchos ruidos fuertes y violentos, pensé". "Y vi a gente del hotel entrando y saliendo de esa habitación, así que pensé que estaban haciendo trabajos en la habitación".

"Así que alrededor de las 4 p. m., 4.30 p. m., comencé a escuchar más ruido, todavía estaba trabajando, y escuché un grito muy fuerte y violento alrededor de las 4.45 p. m., 5 p. m. "

Los amigos de Liam Payne planeaban una intervención por su adicción antes de su trágica muerte

Los amigos cercanos de Liam Payne estaban tan preocupados por su comportamiento errático, relacionado con su adicción al alcohol y las drogas, que estaban organizando una intervención para ayudarlo a salir de su difícil situación. La exestrella de One Direction cayó desde el balcón del tercer piso del Hotel Casa Sur en Buenos Aires y murió, un hecho que los fiscales describieron como un "episodio inducido por drogas".

Según se ha informado, el cantante de 31 años había estado luchando en las semanas previas a la tragedia, y su entorno más cercano notaba un comportamiento cada vez más preocupante. Esto llevó a que algunos de sus seres queridos se comunicaran con él, instándolo a buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde.

Una fuente cercana a Payne declaró a The Sun: "Sus amigos estaban preocupados por él desde hace semanas porque estaba luchando con su carrera. Quería lanzar nueva música, pero sentía que no era tan bueno como sus compañeros de banda, aunque ellos le decían constantemente que eso no era cierto. Liam siempre fue muy duro consigo mismo".

La misma fuente añadió: "En las últimas semanas, su consumo de alcohol y drogas empezó a preocupar seriamente a sus amigos, tanto que realmente estaban planeando una intervención. La situación era así de grave".

El día de su muerte, Liam habría recibido un correo electrónico que desencadenó un ataque de ira. Según una joven que se encontraba en el mismo hotel, Payne reaccionó con furia tras leer el mensaje, gritando: "¡A la mierda con esta mierda, amigo!" y destrozando su computadora portátil contra el suelo. Este hecho ocurrió solo minutos antes de su fatídica caída.

La fuente de The Sun también reveló: "El día de su muerte, Liam estaba actuando de forma muy extraña y errática. Uno de sus amigos le sugirió nuevamente que debía buscar ayuda, pero eso solo pareció empeorar su comportamiento".

En las horas previas a la tragedia, Payne fue visto en el vestíbulo del hotel Casa Sur en Buenos Aires, donde exhibió un comportamiento que dejó a varios huéspedes y empleados preocupados. "Se veía desesperado porque alguien lo reconociera", dijo Rebecca, una joven que lo vio en el hotel. "Cuando subió al ascensor, incluso les dijo a mis amigas: '¡Sí, soy Liam! ¡Vamos, suban conmigo, me encantan los abrazos!'".

