Murió Lisa Marie Presley, la hija de Elvis, a los 54 años

La cantante Lisa Marie Presley, hija del legendario Elvis Presley, murió este jueves y fue su madre Priscilla quien comunicó la triste noticia que sacudió el glamouroso mundo de las celebridades. "Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido”, lamentó la mamá de la artista.

“Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido”, expresó Priscilla a través de un comunicado a PEOPLE.

“Pedimos privacidad mientras tratamos de lidiar con esta profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones. En este momento no habrá más comentarios”, sintetizó, visiblemente conmocionada por el fallecimiento de su hija.

Lisa Marie Presley. FOTO: AFP

La celebridad había sido trasladada de urgencia este jueves al hospital, tras ser encontrada en estado inconsciente en su dormitorio. Fue su ama de llaves quien se percató de lo sucedido y a continuación Danny Keough, su ex marido, trató de reanimarla con maniobras de RCP, hasta que llegaron los paramédicos a la vivienda.

Así lo describió el representante del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles a Page Six: "Fuimos enviados a las 10:37 a.m. a una llamada de paro cardíaco en la cuadra 5900 de Normandy Drive en la ciudad de Agoura. Llegamos al lugar a las 10:43 a.m. Una persona fue transportada a las 11:17 a.m. La paciente era una mujer de aproximadamente 55 años".

En el transcurso de la tarde, Priscilla había compartido en Instagram una publicación en la cual se refería al delicado estado de salud de Lisa Marie.

Instagram / priscillapresley

"Mi amada hija Lisa Marie fue llevada de urgencia al hospital. Ahora está recibiendo la mejor atención. Por favor, manténgala a ella y a nuestra familia en sus oraciones. Sentimos las oraciones de todo el mundo y pedimos privacidad durante este momento", había posteado.

El martes por la noche, la cantante había asistido junto con su madre a la entrega de los premios Globo de Oro, evento en el cual Austin Butler recibió la distinción al mejor actor por su desempeño en la película "Elvis", tras interpretar en la pantalla la figura de la mítica estrella del rock and roll.

Tras ser premiado, el actor le había dedicado palabras cariñosas a ambas, sin saber lo que ocurriría 2 días más tarde con Lisa Marie. "Gracias por abrirme sus corazones, sus recuerdos, su hogar", agradeció Butler.

"Lisa Marie, Priscilla, las quiero para siempre", declaró el actor que encarnó el papel de Elvis en el film homónimo.

Lisa Marie Presley. FOTO: AFP

