Los 13 famosos muertos que más dinero ganaron en lo que va de este 2022

Los famosos que figuran en la lista de este año de las celebridades fallecidas que más ganan han obtenido la cifra récord de US$ 1.600 millones, lo que supone un aumento del 72% respecto al total del año pasado.

Esto, según Forbes, es el mayor botín en más de 12 meses desde que la famosa publicación comenzó a hacer el ranking de los famosos en el “cementerio” en 2001 y, por primera vez, los cinco primeros ganaron más de US$100 millones cada uno.

La lista está encabezada por el escritor J.R.R. Tolkien. Autor de El Señor de los Anillos y El Hobbit, fallecido hace casi medio siglo. El antiguo profesor de Oxford, que murió de neumonía en 1973, ganó US$ 500 millones con la venta de Middle-Earth Enterprises, que gestiona los derechos de propiedad intelectual de películas, videojuegos, productos de merchandising y otros, a la empresa sueca de juegos Embracer en agosto.

Le sigue Kobe Bryant, la leyenda del básquet, con US$ 400 millones de dólares por la venta de su participación en la empresa de bebidas para hacer deporte BodyArmor a Coca-Cola. Se trata de la mayor adquisición en la historia de la empresa de gaseosas.

Elvis Presley sigue siendo una potencia económica, pues 45 años después de su muerte, su legado generó US$ 110 millones en ingresos. La mayor parte de esa suma procedió de la taquilla y de las ventas de productos en Graceland, la casa de Presley en Memphis; solo US$ 5 millones procedieron de los derechos de Elvis, la película biográfica dirigida por Baz Luhrmann.

Lo que es viejo, vuelve a ser nuevo

En general, la música es vista por los inversores como una fuente de ingresos fiable. Casi US$ 700 millones de los US$ 1.600 millones de ganancias totales proceden de los patrimonios de los nueve músicos de la lista, entre ellos David Bowie (250 millones), Michael Jackson (75 millones) y el autor de The Future, Leonard Cohen (55 millones).

Algunas de esas ganancias proceden de ventas únicas. El patrimonio del baterista de Toto, Jeff Porcaro, por ejemplo, vendió sus derechos de publicación y grabación por US$ 25 millones en noviembre de 2021. Otros, como los Beatles John Lennon y George Harrison, siguen siendo pilares de la lista debido a sus flujos de regalías anuales recurrentes.

J.R.R. Tolkien

2 de septiembre de 1973 (81).

Neumonía

US$ 500 millones

Cuando la empresa sueca de videojuegos Embracer anunció su adquisición de Middle Earth Enterprises en agosto, no reveló el precio de la operación, sino que optó por compartir que habían gastado US$ 788 millones en seis adquisiciones, incluida Tolkien.

J.R.R. Tolkien



Sin embargo, según Forbes, Embracer gastó al menos US$ 500 millones por Middle Earth Enterprises, una cifra que Embracer no refutó. Tras el cierre de la operación, Embracer compartirá la comarca con una multitud de empresas que poseen otras partes de la propiedad intelectual de Tolkien, como HarperCollins, Amazon, Warner Brothers/New Line y Tolkien Estate, en lo que se ha descrito como el reparto de derechos de propiedad intelectual más complejo de la historia.

Kobe Bryant

26 de enero de 2020 (41).

Accidente de helicóptero.

US$ 400 millones.

La difunta estrella de los Lakers de Los Ángeles tenía una participación del 7% en la bebida energética BodyArmor y formaba parte del consejo de administración de la empresa antes de su muerte en 2020.

Kobe Bryant



En noviembre de 2021, Coca-Cola acordó comprar el 70% de BodyArmor que aún no poseía por US$ 5.600 millones con una valoración de US$ 8.000 millones. El patrimonio de Bryant recibió US$400 millones de dólares de la venta.

David Bowie

250 millones de dólares

millones de dólares 10 de enero de 2016 (69)

Cáncer

David Bowie

La venta del catálogo editorial y los masters de David Bowie a Warner Chappell en enero generó suficientes ingresos como para poner celoso a Major Tom, por valor de US$ 250 millones.

Elvis Presley

110 millones de dólares.

de dólares. 16 de agosto de 1977 (42).

Infarto.

El Rey se benefició generosamente de los turistas encerrados durante la pandemia quienes estaban dispuestos a regalarse unas vacaciones en su mansión y centro turístico de Graceland. Al menos US$ 80 millones de las ganancias de Presley procedían de las entradas de la gira, los espectáculos y la mercancía, según fuentes cercanas a la residencia.

El patrimonio no ganó mucho directamente con el éxito de la película biográfica de Elvis, pero se espera que el éxito de la película aumente los ingresos de Presley al menos durante los próximos 18 meses, ya que los fans, nuevos y viejos, quieren tener su propio pedazo del Rey.

James Brown

25 de diciembre de 2006 (73).

US$ 100 millones.

Falla cardíaca.

James Brown



Primary Wave, una editorial musical independiente con sede en Nueva York, se quedó con los derechos musicales, los bienes inmuebles y el nombre y la imagen del padre del Soul. Al parecer, la herencia de Brown utilizará parte de los ingresos para financiar a perpetuidad becas académicas para niños necesitados.

Michael Jackson

US$ 75 millones.

Sobredosis/ homicidio.

25 de junio de 2009 (50).

Michael Jackson

Con el levantamiento de las restricciones de Covid, el espectáculo del Cirque de Soleil con temática Jackson en Las Vegas volvió a funcionar y a recaudar grandes sumas usando la imagen del Rey del Pop. Asimismo, MJ The Musical en Broadway, un recuento de la historia de Jackson en una máquina de discos. Para noviembre, el musical habrá recaudado US$80 millones de dólares, según una fuente del patrimonio de Jackson, una hazaña impresionante teniendo en cuenta que el espectáculo se estrenó hace sólo nueve meses.

Leonard Cohen

US$ 55 millones

7 de noviembre de 2016 (82).

Caída fatal

Leonard Cohen



La editorial y los derechos de autor del cantante de "Hallelujah" fueron adquiridos por Hipgnosis, una empresa de gestión musical y propiedad intelectual que cotiza en bolsa y está dirigida por Merck Mercuriadis, que ha gestionado a artistas como Beyoncé y Elton John, Guns N' Roses y Morrissey.

Jeff Porcaro

US$ 25 Millones.

5 de agosto de 1992 (38).

Ataque al corazón

Jeff Porcaro



El batería del grupo de rock de los 80 “Toto” no tiene el mismo reconocimiento de nombre que el resto de las celebridades fallecidas, pero mientras vivió, fue una leyenda de la industria.

No solo fue coautor de la canción "Africa", que obtuvo el certificado de platino, sino que Porcaro fue el baterista de estudio del pez gordo Quincy Jones y llevó el ritmo del álbum más vendido de todos los tiempos, Thriller, de Michael Jackson. Porcaro también colaboró con artistas como Steely Dan, Eric Clapton, Paul McCartney y Bruce Springsteen. Sus derechos de publicación y grabación fueron adquiridos por Primary Wave.

Charles Schulz

US$24 millones

12 de febrero de 2000 (77)

Cáncer

Charles Schulz

Snoopy y el resto de la pandilla de Peanuts son tan fiables para generar ingresos como para torturar al pobre Charlie Brown. Pero la naturaleza del juego está cambiando. Por primera vez desde 1965, los clásicos especiales navideños «It's The Great Pumpkin, Charlie Brown», «A Charlie Brown Thanksgiving» y «A Charlie Brown Christmas» no se emitirán en televisión abierta después de que Apple TV se quedara con los derechos para su servicio de streaming de pago; por lo que los no suscriptores podrán verlos gratis en determinados días y PBS también emitirá los especiales.

La lista es seguida por Juan Gabriel con US$23 millones; John Lennon con US$16 millones; George Harrison con US$12 millones.

