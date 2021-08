Dupla dorada: tiene 27 y ganó una medalla de oro; su pareja, 47, y ganó un Oscar

Estos Juegos Olímpicos acumulan escenas que lo diferencian de los anteriores por situaciones que exceden al barbijo y la amenaza latente del casos de coronavirus en un Japón que asiste a un nuevo aumento considerable de casos positivos. La gimnasta norteamericana Simone Biles puso en primer plano la importancia de la salud mental en los deportistas de elite. Y el inglés Tom Daley visibilizó –ante un público global– su elección sexual al recibir, a los 27 años, su primera medalla de oro en la categoría clavados sincronizados –con Matty Lee– a 10 metros de altura.

Olimpíadas de Tokio: Tom Daley y Matty Lee ganaron el oro en salto sincronizado (10 metros).

Quizá porque fue el primer que en Tokio 2020 lo dijo, sus palabras se viralizaron.”Me siento orgulloso de decir que soy un hombre gay y que también soy un campeón olímpico. Cuando era más joven pensaba que nunca podría conseguir nada precisamente por ser quien era,” dijo Daley con su oro al cuello. “En estos juegos hay más deportistas abiertamente homosexuales que en los anteriores. Yo lo dije en 2013 y siempre se sentí que no encajaba. Espero que cualquier joven LGTBIQ pueda sentir que no está solo, y que puede conseguir cualquier cosa.”

Tom Daley se casó en 2017, y en 2018 con Dustin L. Black fueron padres de Robbie.

Un video, una confesión

Las competencias olímpicas no le son ajenas ya que con Tokio 2020, Daley acumula cinco participaciones. Pero esa declaración, sumada a que con la medalla de oro, Tom Daley y Matty Lee rompieron la supremacía de los chinos en esa especialidad, ubicó al nadador en una pantalla más amplia. Una que él ya en 2013 había habilitado cuando con 19 años y habiendo ya competido en dos Juegos Olímpicos, ante especulaciones y rumores sobre su orientación sexual, subió a YouTube el video “Algo que quiero decir”. Allí relató que su vida había cambiado, que sentía feliz y que la razón de todo eso era que había conocido a un hombre. Si bien Inglaterra es de los países que tienen una historia caminada al respecto, el mundo deportivo de elite también tiene ejemplos dolorosos, como el del suicidio del futbolista Justin Fashanu. Daley, al parecer por sus declaraciones y redes sociales, está en otro plano. Esta casado desde 2017 con Dustin Lance Black.

A 10 metros de altura, Tom Daley y su hijo Robbie Ray, de 3 años.

Con un premio Oscar en la mano

Este norteamericano de 47 años que creció en bases militares en una familia mormona. Dustin Lance Black también conoce lo que significa estar en un podio. En 2009, ganó el Oscar al mejor guión original por la película “Milk”, protagonizada por Sean Penn y dirigida por Gus Van Sant. Después, otro guión suyo fue llevado a la pantalla grande por Clint Eastwood como director y Leonardo DiCaprio como protagonista. En ese caso fue “J.Edgar”, basado en J.E.Hoover que fue el primer director de FBI y estuvo en ese cargo por 37 años. Tanto “Milk” como está última película tiene un hilo conductor, ambos fueron homosexuales.

Dustin L.Black con DiCaprio y Clint Eastwood en el set de "J.Edgar", cuyo guión le pertenece.

El primero, Harvey Milk fue un activista norteamericano, el segundo manejó la poderosa oficina de investigación de Estados Unidos y recién muchos años después de su muerte se hizo pública su orientación sexual junto con cierta relación con personajes poderosos de la mafia de ese país. El resto de la producción de Lance Black como guionista sigue esa línea. De hecho tiene un audiolibro, “Mama’s Boy”, que estuvo en la primera selección de títulos que los Grammy 2019 observaron para la categoría Best Spoken Award Album (Mejor álbum no musical). Durante la competencia olímpica de Tokio, Dustin hizo de hinchada desde Londres a través de, sobre todo, Instagram. Incluso subiendo videos de Robbie Ray, el hijo que la pareja tuvo por vientre subrogado en junio de 2018.