Michael Phelps apoyó a Simone Biles en su decisión de dejar la competencia para cuidar su salud mental

Simon Biles es la gimnasta más galardonada en la historia de Estados Unidos. Y Michael Phelps, el mítico ex nadador norteamericano que más condecoraciones tiene como deportista olímpico: 23 medallas de oro. No hay duda que Phelps sabe lo que es la presión por el éxito en el deporte de elite.

Simone Biles tiene 24 años y sorprendió al dejar la competencia en Tokio 2021.

En las Olimpiadas de Tokio, Simon Biles se retiró de la final por equipos del martes, y no participará en la final general de gimnasia individual del jueves. En su mensaje del martes, Biles dijo: “Debemos proteger nuestra salud mental y nuestro cuerpo y no salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Y concentrarnos en nosotros mismos, porque al final del día también somos humanos.” La decisión de Biles sorprendió al deporte olímpico, y sus pares de Estados Unidos dado que sobre ella se depositó la esperanza de conseguir el oro en la gimnasia deportiva en Tokio. Al parecer, esta presión que ella siente –la misma que muchos deportistas de elite–, hoy permite nuevas miradas.

La salud mental en los deportistas de elite fue un tema que este año desnudó la tenista Naomi Osaka.

El norteamericano Michael Phelps salió en apoyo a Simon Biles. Con 23 de medallas de oro en competiciones olímpicas, Phelps dijo: “Cargamos una pesada mochila sobre nuestros hombros. Esta es una oportunidad para que todos nosotros aprendamos realmente más sobre la salud mental, para que todos se ayuden unos a otros. Quiero que se pueda tener a alguien que los apoye, que no juzgue (a los deportistas). Ya no podemos esconder estas cosas bajo la alfombra.” En comunicación con la cadena norteamericana NBC, Michael Phelps sabe que dado la situación que manifestó Simone Biles, ella podría lesionarse en la competencia. Incluso el nadador señaló que también se presentía en el ambiente que la cuestión de la salud mental en el atletismo se convertiría en un tema importante, pero no se dio cuenta de que llegaría a los niveles que se ve ahora.

La sorpresiva revelación de la deportista de elite Simone Biles.

“Me rompió el corazón”, dijo Michael Phelps que sintió cuando escuchó el anuncio de Simone Biles. "Espero que esta sea una experiencia reveladora, de verdad. Esta sea una oportunidad para que tomemos el tema de lasalu d mental en serio. Es mucho más grande de lo que imaginamos. Y es importante entender que, a veces todos necesitamos pedir ayuda”. Esto es algo de lo que Phelps sabe, por eso su palabra en respaldo de Simone Biles se replicó. ” Para mí, pedir ayuda fue algo muy difícil. Por eso creo que es muy importante, especialmente enseñar de muy chicos a los deportistas a tomar el control de su salud física y mental. Se que me escuchan hablar mucho de este tema, pero si no nos ocupamos nosotros mismos, ¿cómo vamos a lograr estar al 100 por ciento?.”