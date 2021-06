Naomi Osaka reveló sus problemas de ansiedad y puso en debate al tenis

Las lesiones en los deportes de alto rendimiento son comunes. No es raro que los atletas más destacados del mundo se pierdan torneos importantes por desgarros, esguinces o incluso fracturas. Lo que sí es poco frecuente es que decidan no participar de una competencia para cuidar su salud mental. Aunque cada vez hay más casos y esta semana la tenista Naomi Osaka se convirtió en una referente del tema. Todo comenzó cuando la número dos del ranking internacional de mujeres anunció que no se presentaría a las conferencias de prensa pospartidos de Roland Garros, un acto no permitido por la Asociación de Tenis Profesional (ATP). “Soy una persona introvertida. Antes de hablar con la prensa sufro de ansiedad y me siento vulnerable y por eso preferí evitar las charlas con los periodistas”, indicó la joven de 23 años nacida en Japón.

Los organizadores del torneo la multaron con US$ 15 mil y recibió una serie de críticas, incluida la de Rafael Nadal (Ver recuadro), por las que la tenista decidió abandonar definitivamente Roland Garros. “Será beneficioso para la competencia, para el resto de las jugadoras y para mi propio bienestar”, aseguró Osaka.

PERFIL consultó con dos personas que trabajan a diario con tenistas argentinos profesionales para conocer su opinión al respecto. Tanto el psicólogo deportivo Juan José Grande, quien trabajó con Juan Martín del Potro, Guido Pella y Federico Delbonis, entre otros, como el experto en neurociencia y coach mental Pedro Merani, quien trabaja con Nadia Podoroska, abordaron el asunto desde su perspectiva.

No juzgar. Juan José Grande tiene una gran experiencia con deportistas de elite y, sobre todo, con tenistas. “Es un deporte que genera mucha presión en los jugadores porque están muy expuestos y no hay empate. Existe uno que gana y otro que pierde y punto”, señaló a PERFIL. Y agregó: “Además, es como el capitalismo salvaje porque a los que les va bien, les va recontra bien y a los que no les va tan bien, apenas pueden vivir o no pueden vivir del tenis”. Con respecto a Naomi Osaka, Grande recordó que la joven tenista ya tuvo crisis por depresión. Incluso ella comentó que fue después de ganar el US Open en 2018. “Uno podría pensar que es al revés. Que una tenista que gana un Grand Slam y pasa a la historia del deporte está feliz, pero no siempre es así. Por eso es importante escucharla y no juzgarla”, comentó Grande.

Para finalizar, el experto remarca que es un avance que los seres humanos admitan que son vulnerables y que pueden tener problemas psicológicos. “Ella es muy valiente. Todos tenemos una capacidad límite de aguante y evidentemente ella venía con mucha carga. Deberá trabajar sobre su ansiedad, lo que conlleva un proceso extenso, para tener herramientas que le permitan sobrellevar esas situaciones”.

Meditar y respirar. Pedro Merani entrena junto a Nadia Podoroska, la mejor tenista argentina de la actualidad, para mejorar su parte mental. Experto en neurociencia, también estudió Zen Bompu, una meditación con disciplina de técnica psicofísica, y une ambos conocimientos para un entrenamiento integrado. “Una de las cosas que disparan la ansiedad es aumentar el ritmo respiratorio porque el cerebro lee eso como un peligro”, dijo Merani a PERFIL. “Aprender a respirar es muy importante, porque al hacerlo de forma lenta y abdominal, las neuronas del estómago perciben calma y se lo comunican al sistema nervioso y eso tranquiliza”. Además, el entrenador de Podoroska indicó que otro aspecto que trabajan es la relajación. “El estrés no solo está en esa catarata de pensamientos irracionales y negativos sino también en el cuerpo. Al relajar el cuerpo, se mandan señales al cerebro de que no hay peligro”, indicó Merani.

Durante la charla, el coach mental aclaró que no conoce a Osaka pero sí se enteró de lo ocurrido. “Cuando hay un estímulo, lo que hay que cambiar es el comportamiento hacia él. Prepararse con la visualización para reaccionar de manera distinta y así obtener esa recompensa, que es la calma”, expresó Merani. Y para finalizar agregó: “Para el trato de la ansiedad se hace psicoterapia y hay técnicas de desensibilización sistemática en las que el paciente es expuesto de a poco a la situación que dispara la ansiedad. Al mismo tiempo se trabaja con destrezas mentales que ayudan durante ese proceso”.

Tiempo. En las últimas horas, Naomi Osaka anunció que tampoco estará en el Abierto de Berlín que inicia el 14 de junio. Por el momento sigue anotada para el Grand Slam de Wimbledon pero no hay certezas sobre su participación. “Jamás jugaría o relativizaría las enfermedades mentales. Son un tema serio para mí y debería serlo para todos”, indicó la tenista en la carta donde anunciaba su abandono en Roland Garros. A su corta edad, se convirtió en la jugadora más relevante del circuito actual e incluso es invitada a eventos no relacionados con el deporte como la próxima Met Gala que organiza Vogue. Sin embargo, tiene claro que su salud psicológica es lo más importante y dada su importancia podría ser quien logre que la ATP cambie su aproximación a los jugadores que admiten este tipo de problemas.

Nadal, crítico

Quien no estuvo de acuerdo con la decisión de Osaka fue Rafael Nadal. “La entiendo pero sin la prensa, sin las personas que normalmente viajan, que están escribiendo las noticias y los logros que estamos teniendo alrededor del mundo, probablemente no seríamos los deportistas que somos hoy”, aseguró el español. Juan José Grande señaló a PERFIL que Nadal suele ser una persona que acompaña al sistema y no lo contradice. “Cuando Djokovic quiso revisar el reparto de premios, él se negó. También cree que está bien que los tenistas ganen más que las mujeres”, indicó. Mientras tanto, Serena Williams fue mucho más comprensiva con la joven: “Creo que hace lo que puede y debemos dejar que lo maneje de la forma que quiera”.