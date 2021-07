Emilce, la argentina que será compañera de la hija de Máxima de Holanda

A toda familia le llega el tiempo de separarse. Los hijos crecen, deciden estudiar en otras ciudades, viajar por el mundo o ir a vivir a otro país. Nadie puede evitar que eso ocurra, ni siquiera la reina Máxima de Holanda, quien se encuentra transitando un verano especial junto a su esposo Guillermo. Y es que tanto Amalia como Alexia, sus hijas mayores, dejarán los Países Bajos en las próximas semanas.

A pocos meses de cumplir los 18 años, la futura reina terminó sus estudios recientemente y decidió tomar un año sabático. Aún no se realizaron anuncios oficiales pero probablemente decida viajar por Europa. Mientras tanto, Alexia, de 16, se mudará a Gales para tomar clases en el Atlantic College, una de las sedes del programa internacional UWC (United World Colleges). “Será una gran experiencia para ella”, aseguró su padre, quien también estudió allí de adolescente.

Al igual que Alexia, cientos de adolescentes aplican todos los años a ese programa. Y por esas cuestiones del destino, la hija de Máxima tendrá una compañera argentina. “Una tía leyó en el diario sobre la oportunidad y pensó que me podía gustar. Siempre fue un sueño poder estudiar en otro país y conocer otras culturas, así que me postulé y por suerte me eligieron”, cuenta a PERFIL Emilce Mamaní Fabían, una adolescente salteña de 17 años que también estudiará en el colegio de Gales.

El colegio inglés donde Alexia, la hija de Máxima, cursará junto a estudiantes argentinos

-¿Cómo estás con todo lo que está pasando?

-Muy feliz. Amo Argentina pero me emociona poder conocer personas de otros países y culturas. También estoy con un poco de miedo pero se va pasando.

-¿Cómo te seleccionaron?

-Yo estudio en el colegio 11 de Septiembre de Salta y estoy en quinto año. El proceso de selección no es por notas y se puede postular cualquier chico o chica que respete los requisitos, que son básicos. Fui pasando las etapas hasta que me dijeron que había quedado.

-¿Vos elegiste Gales?

-Cuando uno se postula, lo hace para todos los colegios. Yo no sabía que me iba a tocar Gales y de hecho conocía poco. Había leído algunas cosas por curiosidad y conocía la bandera. Cuando me enteré que iba a ir ahí, empecé a investigar mucho por Internet. Lugares para visitar y sitios históricos a los que me gustaría ir cuando tenga tiempo.

-¿Cuándo viajas?

-Me esperan el 30 de agosto. No voy a poder terminar el colegio porque me faltaría el tercer trimestre pero en mi caso no se puede encontrar otra forma. A ese mismo colegio va a ir otra chica de Bahía Blanca y ella sí está adelantando materias.

El Espía: hay cuatro argentinos en el colegio que Máxima eligió para su hija Alexia

-¿Ya se conocen?

-Sí. El proceso de selección tiene varias etapas. En la cuarta, se realizó un campamento virtual para que nos conozcamos entre todos (somos 10 los chicos argentinos que entramos al programa) y ahí nos conocimos con Delfina. Desde ese momento seguimos charlando e imaginando cómo será todo.

-¿Cómo tomas que van a ser compañeras de la hija de Máxima?

-Vamos a conocer a un montón de personas y de hecho ya hay grupos de Instagram donde estamos todos. Hay gente de India, de Tailandia y de varios países más. Yo creo que a veces hay que pensar en la otra persona y debe ser incómodo que te vean de una manera por venir de una determinada familia. Al poder postularse cualquier persona y como ofrecen becas, eso genera una diversidad muy grande. Tanto, que dejas de lado que uno sea de tal lugar o del otro.

-¿Sabes qué materias vas a estudiar ahí?

-Es un Bachillerato Internacional de dos años y cada uno va eligiendo lo que le gusta. Yo estoy un poco indecisa todavía pero tengo en mente cuestiones relacionadas a la comunicación social y el periodismo. Y ahora estoy estudiando mucho inglés también (risas).

-¿Cómo está tu familia?

-Mis papás y mi hermanita están emocionados y un poco nostálgicos. Ellos me incentivaron mucho. Cuando me vaya nos costará a todos pero estamos muy felices. Lo mismo con mis abuelas, mi tía y mis amigas.



Máxima de Holanda y la despedida a Alexia

Las mismas emociones que transita la familia de Emilce, son las que transita la reina Máxima de Holanda junto a su esposo. “Mis hijas saben que tienen una mamá y un papá en casa. Si tienen problemas, siempre estaremos para ellas”, aseguró la monarca cuando le preguntaron por los viajes de sus hijas.

En el caso de Alexia, que también compartirá colegio con Leonor, la hija mayor de los reyes de España, estará hospedada en el instituto galés. El mismo fue impulsado por lord Mountbatten, tío de Felipe de Edimburgo, el recién fallecido marido de la reina de Inglaterra y funciona en un castillo. Según explicaron a PERFIL desde el comité de selección en Argentina, “la filosofía es que el acceso a la educación es independiente de la situación socioeconómica”.

Un “Cafecito” ayuda

Emilce tiene una beca para poder estudiar en Gales. Sin embargo, tanto ella como Joaquín, otro chico de Salta que ingresó al programa y estudiará en un colegio distinto, juntan fondos para pagar los gastos restantes del viaje.

Una de las herramientas que utilizan es Cafecito, una plataforma de crowdfunding o financiamiento colectivo, donde creadores de contenido, ONGs o personas que necesitan financiación pueden crearse una cuenta y compartir su perfil en redes sociales para que les donen de una manera muy sencilla.

“Desde el día que salió hasta hoy no para de crecer. Cada vez me llegan más historias como las de Emilce y Joaquín y me pone super orgulloso de poder ayudar desde este lado”, cuenta a PERFIL Damián Catanzaro, creador de Cafecito. Según señala, actualmente un millón de personas pasan por la plataforma al mes y el monto mínimo para donar es de $10.

“Es una herramienta que nos está ayudando un montón. Es sencilla y, en tiempos de Covid, súper segura”, cierra Emilce en la charla con PERFIL.