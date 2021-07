Estados Unidos cambia los requisitos para ser astronauta y Jeff Bezos se quedaría sin sus “alas espaciales”

El 20 de julio, Jeff Bezos viajó en el primer vuelo comercial al espacio de su empresa Blue Origin. Ese mismo día, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) decidió realizar cambios en los requisitos que considera necesarios para otorgar a una persona “las alas de astronauta espacial”.

Si bien el vuelo de Jeff Bezos superó la Línea de Kármán, o los 100 km de altura donde se considera el inicio del espacio, el hombre más rico del mundo y quienes iban con él podrían no ser considerados astronautas.

La FFA optó por sumar algunos requisitos que antes no tenía. “Quienes formen parte de una tripulación comercial que vaya al espacio deben demostrar que durante el vuelo realizaron acciones esenciales para el bienestar público o que contribuyeron a la seguridad de los viajes al espacio”, señala el comunicado de la entidad gubernamental responsable de regular todos los aspectos de la aviación civil en los Estados Unidos.

Tanto Bezos como su hermano Mark, la ex piloto de 82 años Wally Funk y el adolescente de 18 años Oliver Daemen, solo estuvieron en el espacio durante un minuto y medio. Por lo tanto, no pudieron realizar ninguna actividad y no recibirían “sus alas” de astronautas espaciales según las nuevas normas.

El vacío legal que podría usar Jeff Bezos

Otra de las modificaciones que sumó la FAA es la posibilidad de "otorgar las alas de manera honoraria”. “Sería para individuos que demuestren un aporte o beneficio extraordinario a esta industria”, explican desde la entidad.

En esos casos, las personas seleccionadas no tendrían que cumplir con todos los requisitos y de esa manera podrían recibir la condecoración de la FAA. Sin embargo, también agregan que el objetivo es “mantener el prestigio del programa” y que para hacerlo no descartan realizar más cambios.

Esto podría ser perjudicial para Jeff Bezos y su empresa ya que parte del atractivo de viajar con ellos al espacio, y pagar los más de U$S 250 mil que vale el ticket, es la posibilidad de ser considerado un astronauta oficial. De faltar eso, se teme que el interés de los viajeros decaiga.

En Estados Unidos, solo la FAA y el organismo militar del país otorgan “las alas de viajero espacial”. La NASA no cataloga a sus astronautas con esta distinción y asegura que tener el status de astronauta va más allá de un reconocimiento material. Resta saber qué opina Jeff Bezos de todo esto.