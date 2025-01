Novak Djokovic recordó el "trauma" de su deportación de Australia: "Esa sensación está presente"

Novak Djokovic, el tenista serbio con el récord de más títulos individuales en el Abierto de Australia, confesó que aún siente "cierto trauma" al llegar al país, tras su deportación en 2022 debido a su estatus de no vacunado contra el coronavirus.

Djokovic y el 'Loco' Kyrgios quedaron eliminados en Brisbane, pero regalaron el primer gran punto del año

El episodio, que marcó su relación con el torneo, incluyó su detención en un hotel de inmigración y la posterior cancelación de su visa por parte del ministro de inmigración, quien argumentó que su presencia podría fomentar el sentimiento antivacunas.

Una experiencia inolvidable

En una entrevista con el Herald Sun, Djokovic, de 37 años, expresó: "Las últimas veces que aterricé en Australia, al pasar por el control de pasaportes y migraciones, sentí un poco de trauma por lo ocurrido hace tres años. Todavía quedan rastros cuando paso por allí, siempre revisando si alguien de inmigración se acerca".

El tenista admitió que la experiencia dejó una huella en su memoria: "Cuando revisan mi pasaporte, me pregunto si me van a detener de nuevo o me dejarán pasar. Tengo que admitir que esa sensación está presente".

Sin resentimientos y con victorias

A pesar de la experiencia, Djokovic aseguró no guardar rencor: "No tengo resentimiento. Regresé en 2023, un año después, y gané el Abierto de Australia, que fue mi 22º Grand Slam. Mis padres y todo mi equipo estaban allí. Fue una de las victorias más emotivas que he tenido, considerando todo lo que viví el año anterior".

Desde su retorno, Djokovic ha demostrado ser imparable en el torneo, donde ya ha acumulado 10 títulos individuales, más que cualquier otro jugador masculino. Este año, aspira a su 25º título de Grand Slam, un logro sin precedentes en el tenis masculino.

Camino al récord

El Abierto de Australia 2025, que comienza esta semana, será otra oportunidad para que Djokovic amplíe su legado. Con su regreso a Melbourne, busca dejar atrás los fantasmas del pasado y reafirmarse como uno de los grandes iconos del tenis mundial.

