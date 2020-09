El padre de "Pampita" y "El Loco Chávez" despiden al padre de "Mafalda"

Desolado. Así se siente Horacio Altuna, el padre de Pampita y de El Loco Chávez, por la muerte de Quino, el padre de Mafalda. “¡Qué año de mierda por Dios! Esto es muy triste para todos los argentinos! Para todo el mundo, no? Porque Quino era un tipo universal”, dijo Altuna al programa radial Pasaron cosas, Alejandro Bercovich. Desde España, donde vive , Horacio Altuna dijo “Para todos los que lo pudimos conocer y tuvimos la fortuna de tratarlo y de que él hubiera estado cerca, es como si te muere el viejo. Es una especie de figura patriarcal la que tenía Quino sobre todos nosotros.”

"No maté a Mafalda, dejé de dibujarla", dijo Quino al cumplir 80 años.

Entre los recuerdos que el historietista Altuna tiene con Quino recordó la última vez que estuvo con él en la Comicópolis, en Tecnópolis. Eso fue justamente en septiembre de 2014. “Quino había sido padrino el primer año de la Comicópolis; el segundo tuve la suerte de que me nombrasen a mí. Recuerdo que había miles de personas en las salas de la Comicópolis y cuando anunciaron que había llegado Quino, la gente aplaudió aunque no lo veían. Después como protocolo y cortesía quería estar cerca de él, lo acompañé en el recorrido, nos deteníamos en las exposiciones que había de colegas y la gente se acercaba con un respeto reverencial. No sé si es un buen ejemplo decir que la impresión que me daba, pero lo tocaban como si fuera un santo. La devoción de la gente, el fervor por el maestro era muy notable.”

Mafalda, la creación más famosa de Quino, sigue vigente y se tradujo a más de 30 idiomas.

Para Altuna de toda la obra que Quino, Mafalda es excluyente porque su “impacto dentro del universo del comic, del humor, de la historieta es muy difícil comparar. (…) Pero yo gozaba mucho más con las ilustraciones que hacía de humor. Y además era crítico pero no era destructivo, lo que Quino hacía tenía un carácter profundamente humano”, dijo el historietista a Pasaron cosas. “Tenía una mirada muy humana y se sonreía; lo suyo no era una risotada, no causaba una gracia de risa, sino una sonrisa inclusive hasta tierna.”

Y también hizo un paralelismo entre Quino y Fontanarrosa, y también con Maradona y Messi. Según Horacio Altuna, “Quino es, era y será universal. Al contrario del Negro Fontanarrosa que es otro de los maestros más queridos por nosotros. Fontanarrosa era nacional y popular, Quino era planetario. Creo que esa es la diferencia, además del orgullo de tener a los dos con nosotros.(...) Y forma parte de las señas de identidad de los argentinos, como Maradona o Messi en el fútbol, Quino daba identidad al dibujo argentino”.

