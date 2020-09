Murió Quino a los 88 años, el creador de Mafalda

El humorista argentino gráfico y creador de las tiras cómicas de Mafalda, Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como 'Quino', ha fallecido a los 88 años.

La noticia la confirmó su editor, Daniel Divinsky, quien en la red social twitter escribió: "Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo, lo llorará".

"Adiós a una de las mentes (y de los corazones) más brillantes de nuestro país. ¡Gracias por todo, Maestro!, dijo el neurocientífico Facundo Manes.

"Se fue mi segundo Papá. Gracias por todo #Quino (1932-2020)", sumó Rep su recuerdo.

Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido internacionalmente como Quino, nació en Mendoza (Argentina) en 1932. Hijo de andaluces emigrados a Argentina en 1919, descubrió su vocación de mano de su tío Joaquín Tejón, pintor y diseñador gráfico, e inició con 13 años los estudios de Bellas Artes en su ciudad natal.

Los abandonó en 1949, decidido a dedicarse a las historietas y al humor. En 1954 publicó su primera página y, desde entonces, ha publicado sus viñetas, dibujos e historietas en diarios y revistas de América y Europa. Con el golpe de Estado en Argentina de 1976, Quino se exilió en Milán. En 1990 adoptó la nacionalidad española y ha alternado residencia también entre Madrid y Buenos Aires.

Reconocido como uno de los más destacados humoristas gráficos del ámbito internacional, Quino alcanzó la fama con las tiras de Mafalda. Este personaje había nacido para una campaña publicitaria frustrada, poco después de que publicase su primer recopilatorio, 'Mundo Quino' (1963).

Premio Perfil | Emocionado, Quino confesó sentirse feliz por la vigencia de su célebre personaje “Mafalda”

Su gran creación: Mafalda

La primera historieta de 'Mafalda' se publicó el 29 de septiembre de 1964 en el semanario 'Primera Plana' de la capital argentina. En la serie 'Mafalda', Quino reflejó el mundo de los adultos visto desde los ojos de un grupo de niños.

Las historias de Mafalda se han traducido a quince idiomas y se han publicado en diarios y revistas de todo el mundo. En 1973, Quino dejó de dibujarla. Durante sus últimos años en activo, Quino publicó principalmente en el diario 'Clarín' y sólo dibujó de nuevo a Mafalda para campañas a petición de organizaciones como UNICEF o el Gobierno argentino.

Quino recibió el Premio Perfil 2017

Ciudadano Ilustre de Mendoza y Buenos Aires y catedrático honorífico de Humor Gráfico de la Universidad de Alcalá de Henares, Quino ha recibido numerosos premios, entre ellos, el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2014.

También ha sido reconocido como Humorista Gráfico del Año del Salón Internacional de Montreal (1982), dos Konex de Platino de Artes Visuales-Humor Gráfico (1982 y 1992) y el Konex Especial (2012), el Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos (2000) y el Romics de Oro (Roma, 2011).

Quino se convirtió en el primer dibujante premiado por el rey

La humildad de Quino

El mundo de desigualdades, guerras e injusticias que la pequeña y mordaz Mafalda no lograba entender hace más de cincuenta años sigue tan vigente que sorprendía al propio Quino, según señaló en una de sus últimas entrevistas. Nunca imaginó la trascendencia de su irreverente criatura y, de hecho, estaba convencido de que en esta era de nuevas tecnologías "los chicos iban a perder interés en el personaje y que se moriría de una manera natural".

Pero, "me sorprende que, cada vez, tenga más vigencia. Me sorprende y me deprime un poquito también porque quiere decir que no ha cambiado gran cosa", manifestaba Quino, en una videoconferencia desde Argentina celebrada en la sede de su editorial en México.

"Las ideas que propaga Mafalda son las mías y yo no soy un hombre feliz a esta altura viendo todo lo que pasa en el mundo (...) Yo soy bastante amargado y le transmití a mi personaje las amarguras que yo siento", explicaba entre risas el dibujante.

Con libros traducidos a 26 idiomas y millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, Quino aseguraba que no terminaba de asimilar el efecto que tuvo Mafalda en Iberoamérica, en tiempos en los que la palabra y la crítica eran perseguidos.

"Una cosa que me sigue sorprendiendo es que la gente me da las gracias por todo lo que les he dado y yo no sé muy bien lo que les he dado, sé que he hecho algo que tiene mucha repercusión, pero no soy muy consciente de lo que hice", expresó. Descartando revivir a su célebre niña más allá de los dibujos que regala a sus seguidores, Quino confesó que, cuando lo hace, lo que le resulta "difícil es dibujar el personaje sin estar diciendo nada politizado".

