Paul Mescal, al frente de ‘Gladiador 2’, una película que costó US$ 310 millones

Las secuelas (o precuelas) son difíciles. Muchas veces innecesarias, y algunas pocas veces inesperadas. Desde este jueves, Gladiador 2 es oficialmente una secuela, que espera ser sometida al veredicto de un público que supo apreciar la película épica de Ridley Scott, recordada por la actuación de Rusell Crowe, que le valió un Oscar a Mejor Actor, por la música de Hans Zimmer, que junto a Lisa Gerrard compusieron “ow we are free, que acompaña la redención final del guerrero Máximo Décimo Meridio.También son recordadas las interpretaciones de reparto: Joaquin Phoenix, Richard Harris, Djimon Hounsou, Connie Nielsen, quien regresa en su papel de Lucilla, y el pequeño Spencer Treat Clark, que interpreta a un joven Lucio Vero, encarnado en esta segunda entrega por Paul Mescal.

En Gladiador–la de Russell Crowe– , Lucio ve morir al gladiador irredento, totalmente antagónico a las cobardes, mezquinas y calculadoras formas de Cómodo, hermano de su madre, Lucilla. En Gladiador 2, Lucio –Paul Mescal–ya es un hombre, conoció el destierro, la tragedia, y debe seguir un camino no tan disímil del que tuvo que recorrer el gladiador que conoció en su infancia.

Guionista novel. Fue un largo camino hasta el estreno de Gladiador 2, que en su primer día en Argentina vendió treinta mil entradas de un total de cuarenta y cinco mil. Los derechos se transfirieron de DreamWorks a Paramount y recién hace cinco años se pudo formalizar la producción. El proyecto había encontrado su cauce hace algunos años, pero se aplazó por la pandemia seguida de la huelga de guionistas de Hollywood. En una entrevista reciente, Ridley Scott, de 86 años, empezó contando algo que se supo hace tiempo y que había entusiasmado al fandom: el músico Nick Cave había empezado a escribir el guión. “El problema es que el personaje de Russell (Crowe) estaba muerto. Nos pusimos a trabajar en cómo traer a alguien de la muerte. En ese caso, hay que encontrar un portal, pero la única manera era traerlo como un guerrero moribundo. El problema, le dije a Russell, es que vos no te parecés a ese guerrero. Entonces nunca funcionó”. En cuanto a Nick Cave, en otra entrevista,y sobre ese mismo punto, explicó: “Cuando Russell (Crowe) me llamó para preguntarme si quería escribir el guion, le dije: ‘¿Pero vos no morías en la primera?’. Y su respuesta fue: ‘Sí, pero solucionalo’. La idea es que el personaje de Russell muere y va al purgatorio dondelo esperan los dioses, que están muriendo porque la gente está empezando a creer en un único dios, Cristo, que es muy popular. Por eso los dioses le encargan a Gladiador matar a Jesucristo y a sus seguidores”.

Nueva historia. Ese proyecto no llegó a puerto, y la idea de cambiar de protagonista, proponiendo una continuidad en la trama, es ciertamente más conservadora. No obstante, el puente que une a Máximo (Crowe) con Lucio (Mescal) implica un desafío tanto para la trama como para la interpretación. El guión cayó en las manos de David Scarpa, autor, entre otras cosas, de Todo el dinero en el mundo y la controversial Napoleón, ambas dirigidas por Ridley Scott. En el guión de Gladiador 2, hay una línea que dice textualmente Lucio se convierte en Máximo. Consultado a ese respecto, Paul Mescal explicó:

“Pude transmitir eso (la conversión de Lucio en Máximo) a través del brillante trabajo visual de Ridley (Scott). No te podés convertir en alguien que no sos. Pero creo que la línea implica que el personaje está listo para encarnar un rol de líder. El viaje de Lucio tiene que ver con pasar de ser un individualista a un líder reacio. Cuando se pone la armadura de Máximo, puede verse que está listo para inscribirse en ese legado de su sangre. y guiar a los gladiadores que lo rodean”.

Comparación. En el elenco de Gladiador 2 también está Pedro Pascal, conocido por sus papeles en Juego de Tronos y The Mandalorian. En este caso se suma como Marcus Acacius. “Me puse más fuerte (fisicamente )que nunca solo para poder interpretar al personaje”, dijo el actor chileno en Entertainment Tonight. Y haciéndose eco de los comentarios acerca de su figura, se permitió hacer un chiste, aclarando que no se puso “en tan buena forma” para la película y que, de hecho, estaba “atrapado” en su armadura de cuero.

Por su parte , Denzel Washington, encarna a a Macrinus, quien busca derrocar el poder romano con la ayuda de Lucio. En su caso, contó que ya no está como para hacer sus acrobacias. “El que tiene para aprender es el chicoPaul (refiriéndose a Mescal); él vuela y salta, y lo hace como cincuenta veces seguidas. Eso lo podés hacer cuando tenés menos de treinta años”, dijo Denzel Washington. Ese elogio no es el único que Paul Mescal recibió de sus colegas. Ridley Scott lo comparó con Russell Crowe, respecto de sus aptitudes actorales. “Con su voz y su postura Russell puede solamente ponerse a leer la guía telefónica y funcionará ante la audiencia; tambiém conseguiría lo mismo (Paul) Mescal”.

Con esa lacónica declaración queda asentado por qué Ridley Scott eligió a este joven actor de 28 años para encarnar, veinticuatro años después, una arriesgada continuidad.