Peligra la boda de Tamara Falcó tras la aparición de una supuesta amante de Íñigo Onieva

Tamara Falcó e Íñigo Onieva sufrieron un nuevo revés en su relación. A tan solo diez días de su boda, salió a la luz la presencia de una supuesta amante del empresario, quien reveló todos los detalles del romance que habrían mantenido. Una policía nacional decidió romper su silencio en el programa 'Estado de alarma', donde detallaron minuciosamente la relación que habría tenido con el prometido de la marquesa de Griñón entre marzo y abril de 2022, meses antes de que la pareja se comprometiera y posteriormente rompiera.

Según el testimonio de esta joven, ella conoció a Íñigo en la discoteca Lula. Después de un primer encuentro en el que hubo atracción mutua, pero no ocurrió nada, coincidieron en una fiesta donde él confesó que no podía besarla, a pesar de desearlo, por temor a que la situación se hiciera pública. A pesar de ello, continuaron en contacto y cenaron juntos en compañía de amigos. Posteriormente, en una visita al local nocturno en el que él trabajaba, habrían dado rienda suelta a su pasión en uno de los baños.

El romance supuestamente no se limitó a eso, ya que la policía afirma que el empresario la llevó a la casa que compartía con Tamara en el barrio de Las Salesas, aprovechando la ausencia de la marquesa. Sin embargo, al amanecer, la habría echado para evitar que fuera vista por la mujer encargada de la limpieza.

La presunta amante confiesa que se enamoró de Íñigo, a quien describe como un seductor natural que sabe cómo tratar a las mujeres. Al parecer, él nunca le habría mencionado a su novia.

Según reveló Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa', el empresario no se sorprendió por este testimonio, ya que estaba advertido desde hace tiempo y sabía que esta chica deseaba hablar sobre su supuesto romance. Íñigo habría confesado esta deslealtad a Tamara en noviembre pasado, cuando decidió sincerarse con ella en busca de su perdón tras su ruptura.

Por lo tanto, esta situación fue discutida, perdonada y superada por la pareja, quienes se encuentran tranquilos a pesar de que este testimonio no les resulte agradable. No obstante, no entienden por qué sale a la luz justo en este momento, a tan poco tiempo de su boda.

