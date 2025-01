¿Por qué Bruno Mars es el rey del streaming?: récords, hits y un legado imparable

El talento y carisma de Bruno Mars lo llevaron a marcar un hito histórico en Spotify, convirtiéndose en el primer artista en superar los 150 millones de oyentes mensuales. Este logro lo consolida como una de las figuras más influyentes de la música actual y demuestra que su impacto sigue creciendo con cada lanzamiento.

El video de "APT" de Rosé y Bruno Mars superó el récord de "Gangnam Style" a dos meses de ser lanzado

Colaboraciones explosivas y éxitos globales

El éxito de Bruno Mars en 2024 no es casualidad, y sus colaboraciones recientes lo demuestran. Su dueto con Lady Gaga, “Die With a Smile”, se convirtió en un fenómeno viral, alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100 y acumulando 1.7 mil millones de reproducciones desde su lanzamiento en agosto. Esta balada pop reafirma la química musical entre ambos artistas, asegurando su lugar en la historia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Otro gran acierto fue su colaboración con Rosé (de BLACKPINK) en “Apt.”, que superó los mil millones de streams y llegó al puesto #5 en el Hot 100. Además, hizo historia al ser la primera canción de K-pop en dominar el Global Excl. U.S. Chart (que mide las canciones más popualres del mundo, excluyendo a Estados Unidos) durante 12 semanas no consecutivas, consolidando su impacto en la escena internacional.

Fiesta de lanzamientos y éxitos en los Grammy

El éxito no se detiene para Bruno Mars. Su reciente sencillo, “Fat Juicy & Wet”, en colaboración con Sexyy Red, ha causado sensación. Acompañado de un videoclip festivo con la participación de Lady Gaga y Rosé, la canción promete convertirse en otro hit rotundo.

Además, Mars y Gaga están nominados a los Grammy en las categorías de canción del año y mejor actuación pop dúo/grupo por "Die With a Smile", mientras que “Apt.” se convirtió en el sencillo más vendido en Estados Unidos este año, demostrando su dominio absoluto en la industria.

Ícono del "Swinging London" y musa de los Rolling Stones, Marianne Faithfull llegó a ser más que "un ángel con grandes tetas"

Un legado imparable

A pesar de que su último álbum en solitario, “24K Magic”, se lanzó en 2016, y su colaboración con Anderson .Paak en “An Evening With Silk Sonic” llegó en 2021, Bruno Mars no necesita apresurarse. Su impacto en la música se mide en calidad y no en cantidad, y su éxito en múltiples géneros lo confirma.

Tras convertirse en el artista más escuchado en la historia de Spotify, Mars no perdió la oportunidad de bromear sobre su éxito: “¡Sigan reproduciendo! Estaré saldado de deudas en poco tiempo”, escribió en sus redes, agregando un guiño a su hit “Leave the Door Open”, que sigue siendo un fenómeno global.

ML