Adrián Suar se quedó con el Premio Perfil 2019 elegido por los lectores

Figura central de la televisión argentina, el actor y productor Adrián Suar recibió este miércoles 16 el Premio PERFIL 2019 en el rubro "Elegido por los lectores". El carismático director de programación de Canal 13 recibió la estauilla de manos de su hijo Tomás, y señaló en su discurso "Gracias Jorge; también a todo el jurado. Cuando escuchaba hablar con respecto al espiritu critico de Perfil, en la parte que me toca, en las ficciones, siempre tuvieron una autonomia y una critica acertada".

"Aun no coincidiendo con algún programa o película, siempre habia algo que me hacia reflexionar, con una mirada que tiene que ver con una construcción y con la grieta que vivimos. Es importante defender los medios de comumicacion", agregó Suar en el escenario del Centro Cultural Kirchner, destacando además que haber recibido la distinción de Editorial Perfil "de manos de mi hijo Tomás me llena de orgullo".

Justamente Tomás Suar habló con PERFIL en el CCK:

Suar es un impulsor fundamental de la ficción nacional en la televisión argentina, Desde la presidencia de Polka ha producido una gran cantidad de obras de teatro y cine. Con el costumbrismo en los guiones y los exteriores como sello distintivo, cambió la manera de hacer televisión en la Argentina, desde su primera apuesta en la exitosa Poliladron y a lo largo de una cadena de éxitos que incluye Gasoleros, Verdad Consecuencia, Son Amores, Mujeres Asesinas, Para Vestir Santos, Socias, Esperanza Mía, Guapas, Argentina Tierra de Amor y Venganza, entre otras. Acaba de finalizar el rodaje de Corazón Loco, su próxima comedia en cine, dirigido por Marcos Carnevale.