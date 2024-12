Quiénes fueron las 25 personalidades más fascinantes del año según la revista People

Cada año, la revista People elige a las figuras más fascinantes que dejaron su marca en la cultura, el espectáculo y la sociedad. En 2024, la lista destacó a un grupo diverso de personalidades que brillaron por su talento, influencia y capacidad de inspirar.

A continuación, un repaso por los nombres más resonantes del ranking.

01 - Demi Moore

La actriz, escritora y productora volvió a ser el centro de atención tras publicar sus memorias, que no sólo se convirtieron en un éxito de ventas, sino que abrieron un diálogo sobre salud mental y resiliencia en Hollywood.

02 - Chappell Roan

Comenzó a escribir música a los 12 años, pero fue recién este año cuando la cantante de “Good Luck, Babe” se convirtió en un ícono de la noche a la mañana. Con canciones pegadizas, una voz cautivante y un despliegue escénico que roza lo teatral, logró conquistar a legiones de fanáticos, especialmente dentro de la comunidad LGBTQ+, con la que se siente identificada.

La historia de Chappell Roan no solo es la de una joven artista que encuentra su lugar en la industria musical, sino también la de una voz que representa a quienes buscan autenticidad y conexión en un mundo que a veces parece demasiado uniforme.

03 - Pedro Pascal

El galán de 49 años, conocido como “el papi de Internet”, encabezó al ejército romano en Gladiator II. Luego dio un salto al universo Marvel, interpretando a Reed Richards, también conocido como Mr. Fantastic, en The Fantastic Four - First Steps, que llegará a los cines el próximo verano.

Lejos de dejarse deslumbrar por los reflectores, el actor chileno sigue consolidando su carrera con un estilo que combina carisma, humildad y versatilidad. Su camino no sólo lo lleva a lo más alto de Hollywood, sino también a convertirse en una figura que trasciende generaciones.

04 - Beyoncé

Este año, Beyoncé, de 43 años, dejó en claro quién es la actual reina del pop.

Se convirtió en la primera mujer negra en liderar simultáneamente los rankings de Hot 100 y Hot Country Songs con su sencillo “Texas Hold ’Em”. Además, su álbum Cowboy Carter consiguió 11 nominaciones a los Grammy, estableciendo un récord histórico para un disco de una mujer.

Beyoncé no solo rompió barreras en un género que históricamente estuvo marcado por su tradición, sino que reafirmó su capacidad para redefinir la música y el alcance de su influencia, incluso en terrenos que parecían ajenos a su reinado.

05 - Bowen Yang

En su primer viaje a Manhattan, a los 13 años, Yang hizo que sus padres lo llevaran a un teatro de Broadway donde se presentaba Wicked y, además, a una visita al set de Saturday Night Live. Este año, tuvo el papel de Pfannee en la adaptación cinematográfica de Wicked y alcanzó su sexta temporada como miembro del elenco de SNL.

Yang ha logrado convertir sus sueños infantiles en realidad, fusionando lo mejor del teatro y la televisión con una visión que lo posiciona como una de las voces más originales de su generación.

06 - Ayo Edebiri

Su actuación intuitiva y su humor cercano la convirtieron en la revelación del año. Los premios no tardaron en llegar: un Emmy, un Globo de Oro, un SAG Award y un Critics Choice Award avalan su ascenso meteórico. Pero no es solo en la actuación donde brilla: también se convirtió en un ícono de la moda, con marcas como Prada y The Row disputándose la oportunidad de vestirla.

La joven actriz no solo redefine el éxito con su talento y estilo, sino que también recuerda que, incluso en medio del vértigo de la fama, son los pequeños rituales los que nos conectan con la realidad.

07 - Zendaya

Sí, participó en la súper producción Dune: Parte Dos, pero fue otra película la que marcó un antes y un después en la carrera de Zendaya. Conocida por interpretar a adolescentes, la ex estrella de Disney, de 28 años, asumió un papel más maduro y sensual en Challengers, una historia sobre un triángulo amoroso en el competitivo mundo del tenis.

Ese espíritu de tomar riesgos también se extiende a su presencia en la alfombra roja, donde se ha convertido en un referente de la moda. Tanto es así que Anna Wintour la eligió como copresentadora de la Met Gala 2024, consolidando su lugar como un ícono que trasciende la actuación.

08 - Nicola Coughlan

Su escena de sexo en Bridgerton fue una de las más ardientes de la serie. Cuando la calificaron de valiente por mostrarse al desnudo, Coughlan, de 37 años, respondió con ironía y confianza: “Estoy muy orgullosa de ser parte de la comunidad de los pechos perfectos. Espero que disfruten viéndolos”.

Con su comentario, la actriz no solo desafió los estereotipos en torno a la exposición física en pantalla, sino que también reafirmó su lugar como una figura que mezcla talento, audacia y un toque de humor que la hace única en la industria

09 - Charli xcx

Gracias a su impecable estrategia de marketing, su álbum Brat, de un llamativo verde lima, se convirtió en un fenómeno entre la Generación Z. Lanzado en junio, marcó el inicio de lo que será recordado como el “verano Brat”. Charli, de 32 años, no se limitó a la música: también aprovechó su influencia para incentivar a los jóvenes votantes, destacando a Kamala Harris con un simple pero impactante tuit: “Kamala ES brat”.

Con esta mezcla de música pegadiza, estética llamativa y un mensaje político sutil pero poderoso, Charli consolidó su posición como una artista que no solo define tendencias, sino que también conecta con las preocupaciones de una generación.

10 - Colman Domingo

Su actuación en Rustin no solo hizo historia al convertirse en el segundo actor abiertamente gay nominado al Oscar por interpretar a un personaje homosexual, sino que también rompió esquemas en la moda masculina con sus audaces looks en la alfombra roja. No sorprende que Domingo, de 55 años, haya sido nombrado co-presidente de la Met Gala 2025, que celebrará el estilo del Black Dandy.

Mientras tanto, su película Sing Sing, basada en un programa de teatro real para presos, está generando un fuerte rumor en la temporada de premios.

Colman Domingo no sólo redefine los límites del cine y la moda, sino que también demuestra que su talento y valentía trascienden cualquier etiqueta, consolidándose como una figura única en la industria.

Quiénes completan las 25 figuras más fascinantes del año según People

El podio de los 25 personajes más fascinantes del año según People lo completan la presentadora de TV Hoda Kotb, las cantantes Cynthia Erivo y Ariana Grande, la actriz Nicole Kidman, la música Sabrina Carpenter, la actriz y modelo Olivia Munn, la cantante y compositora Tracy Chapman, el actor Denzel Washington, la actriz Zoe Saldaña, el podcaster Joe Rogan, la actriz Anna Sawai, la cantante Jennifer Lopez, la basquetbolista Caitlin Clark, la princesa Kate de Gales, y el cantante y músico Shaboozey.

Al repasar esta lista de figuras destacadas, lo que emerge no es solo el talento individual, sino un mosaico que refleja las tensiones y aspiraciones de nuestra época. Desde la lucha por la diversidad y la representación hasta la capacidad de transformar la moda y la música en plataformas de diálogo político, cada uno de estos nombres encarna un fragmento del espíritu contemporáneo. En su conjunto, no solo brillan como estrellas aisladas, sino que iluminan el cambiante horizonte cultural que todos habitamos.

