John Krasinski: el hombre más sexy de 2024 según la revista People

John Krasinski fue coronado como el hombre más sexy de 2024 por la revista People de Estados Unidos. La noticia se anunció este martes por la noche en The Late Show With Stephen Colbert.

Krasinski es conocido por interpretar a Jim Halpert en la versión estadounidense de la sitcom The Office y por su papel como el analista de la CIA en la serie Jack Ryan de Prime Video. También dirigió, coescribió y protagonizó Un lugar en silencio (2018) y su secuela de 2020.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Fue un blackout total, cero pensamientos", contó Krasinski a People sobre su reacción al enterarse de que recibiría el título este año. "Lo primero que pensé fue que me estaban haciendo una broma. Nunca me levanto pensando ‘¿Será hoy el día que me nombren el hombre más sexy?’. Pero, bueno, ustedes lo hicieron. Me acaban de poner la vara muy alta."

Krasinski también compartió que su esposa, Emily Blunt, se puso "muy contenta" cuando se enteró de la noticia. “Fue un momento lleno de alegría cuando se lo conté”, dijo.

Este año, Krasinski protagonizó, escribió, produjo y dirigió IF, una comedia fantástica sobre dos vecinos, Cal y Bea (interpretados por Ryan Reynolds y Cailey Fleming), que pueden ver los amigos imaginarios de otras personas. Además, fue productor en la película de horror apocalíptica A Quiet Place: Day One, protagonizada por Lupita Nyong’o y Joseph Quinn.

El título de Hombre Más Sexy de People se ha convertido en un evento anual desde su creación en 1985, cuando Mel Gibson fue el primer elegido. El homenajeado del año pasado fue Patrick Dempsey, y otros ganadores recientes incluyen a Chris Evans, Michael B. Jordan, Paul Rudd, John Legend e Idris Elba.

La edición de People con la entrevista a Krasinski sale a la venta este viernes.

NG/ff