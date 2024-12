Raphael fue internado de urgencia tras sufrir un accidente cerebrovascular en plena grabación de un programa de televisión

El cantante Raphael fue internado de urgencia en el Hospital Clínico de Madrid tras sufrir un accidente cerebrovascular momentos antes de participaba en el espacio de RTVE "La Revuelta". El artista comenzó a sentirse mal justo antes de que empezara la grabación, por lo que la producción decidió llamar a Emergencias y suspender el encuentro televisado.

Las fuentes sanitarias locales informaron que a las 19.30 hora local atendieron en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid, en el que se lleva a cabo el programa habitualmente, a un hombre de unos ochenta años por un episodio de ACV y lo evacuaron con pronóstico reservado a la espera de evolución.

Según los medios locales, el artista empezó a sentirse un poco mareado momentos antes de iniciar una conversación con el presentador David Broncano. De hecho, parte del equipo de La Revuelta informó que “Raphael respondía con palabras inconexas a las preguntas que le formulaban”. Fue allí que contactaron a emergencias.

El comunicado del programa La Revuelta tras el lamentable episodio

El incidente ocurre apenas un día después de que el cantante visitara el programa El Hormiguero para presentar su nuevo disco Antes... aún. Durante la entrevista, el cantante había hablado sobre su salud y los próximos conciertos con los que cerrará la gira, previstos el 20 y 21 de diciembre en Madrid.

En las últimas semanas, además de la promoción de su último trabajo, grabó en Linares, su pueblo, una nueva versión de su clásico villancico 'El Tamborilero'. Allí, todo el pueblo hizo los coros que finalmente terminaron en la grabación. A los pocos días, la universidad de Jaén le otorgó el título de “doctor honoris causa”, un reconocimiento que resultó muy importante para el artista.

Raphael debió ser internado de urgencia tras sufrir un ACV

Un historial de salud complejo

Raphael sufrió su primer gran percance de salud en Las Vegas, allá por 1970. En aquel entonces, adujo tener "una fatiga mental" que le obligó a parar; "No estaba en condiciones ni anímicas ni vocales. Hoy en día aún no sabría explicar exactamente qué paso. Siendo lo más sincero que puedo, yo no estaba en mis cabales", dijo en declaraciones a los medios locales. Sin embargo, explicó que contó con el apoyo de su actual mujer, Natalia Figueroa, aristócrata y periodista.

En este sentido, el cantante reveló que se vio desbordado por el estrés: "Eran 1.500 cosas por hora. Por la mañana, atender a la prensa. Por la tarde, función. Por la noche, función. Me rompí... Fue la única vez que para mí era un martirio la hora del show… y eran dos al día", confesó.

Raphael tuvo su pico de crisis en 1970

Su adicción al alcohol terminó con problemas hepáticos graves y una operación de trasplante de hígado a la que fue sometido el 1 de abril de 2003. Sobre esta situación se sinceró años después, cuando aseguró que se metió "por gilipollas": "Lo único que quería era dormir. Empezó en los aviones, que me pasaba media vida en ellos, y cuando me sentaba, pedía las botellitas estas de alcohol que ponen, me las bebía de un trago y dormía. Claro que me dormía. Me iba a América y volvía sin enterarme. Y luego empecé a hacerlo también con los dichosos minibares de las suites», contó el artista.

