Ricky Martin vuelve a casarse con fiesta de cuatro días

“Me voy a volver a casar en grande y quiero una boda de cuatro días”, dijo Ricky Martin desde Los Angeles a un programa de televisión internacional. “Cuando conocí a mi esposo (Jwan Yosef), lo vi y dije: ‘Me voy a casar. Este es el hombre de mi vida’. Pasaron los meses, ya estábamos juntos, y daba la casualidad que en esos días estaban mis padres aquí en Los Angeles, sus padres también y yo dije: ‘No hay que esperar nada más, ¡llamemos al juez!’. Fue todo bien improvisado. Media hora antes de la boda no sabíamos cómo nos íbamos a vestir, ni mucho menos”. Y así fue ese compromiso civil, real, pero exprés. Ahora el plan para esta segunda celebración de casamiento de Ricky Martin y Jwan Yosef es totalmente diferente. “Quiero que la boda dure cuatro días”, relató el cantante al programa Ventaneando. “Cuando nos casamos los gemelos (Matteo y Valentino) estaban, pero creo que Lucía y Renn tienen que ser parte de esta celebración”. Lucía y Renn son los hijos que la pareja tuvo entre 2018 y 2019.

De las redes a la vida. Ricky Martin tiene 48 y Jwan Yosef, 35. Se conocieron en febrero de 2016 y se casaron en enero de 2018. Para entonces, el cantante ya era padre de los mellizos que hoy tienen 12 años. Luego vinieron Lucía, de un año y medio, y en octubre de 2019, Renn. Ambos llevan los apellidos Martin-Yosef. “¿Qué me gustó (de Jwan)? Es brillante, es creativo como yo. ¡Dos locos se han juntado!”, dijo el cantante en alguno de los reportajes donde abrió un poco su mundo privado. En estos días, el entusiasmo por el anuncio de la reconfirmación de votos llevó a Ricky Martin a explayarse sobre la decisión. “El matrimonio que tengo es justo lo que esperaba. Tengo muchos años dibujando esta imagen en mi mente”, dijo el cantante. “Yo no sabía cuándo iba a llegar, pero así fue. Llegó cuando menos lo esperé. Y creo que es parte de un balance que yo necesito, porque mucha gente me dice que yo no paro, el pensar en la estabilidad hogareña me da mucha calma y creo que es justo lo que necesito hoy”. Jwan Yosef nació en Siria, luego su familia se radicó en Suecia, y después de terminar la licenciatura en Bellas Artes se instaló en Londres. La historia dice que comenzaron intercambiando mensajes por redes sociales hasta que se conocieron personalmente. Y al poco tiempo, se enamoraron.

Aislados en familia. En esta cuarentena que Ricky Martin, su marido y los cuatro hijos atraviesan en la casa en Los Angeles, el cantante estuvo activo en redes sociales y para nada ajeno a cuestiones que, en Estados Unidos, explotaron. Se sumó al BlackLivesMatter por el asesinato del ciudadano negro George Floyd. Y hace unos días destacó un fallo de la Corte Suprema Suprema de la Justicia de Estados Unidos contra la discriminación laboral. Esto es, ya dejó de ser legal despedir a una persona por su elección sexual. Igualmente, el cantante advirtió en redes: “No bajemos la guardia. Se han dado pasos importantes, pero ojo, que estos no descansan. Siguen buscando la forma de quitarnos derechos ya ganados”.

Hace menos de una semana, en una entrevista con el español Pablo Motos –conductor de El hormiguero–, habló de este tiempo de aislamiento. “Al principio casi no dormía. Me levantaba temprano, a las 5 de la mañana para ver qué estaba pasando en las noticias. Hasta que llegó un momento que me dije: ‘Espera, tenés que parar, enfocarte en tus hijos, en la familia, en que todos estamos bien, en que mi mamá está acá conmigo y honestamente ha sido una bendición’. A mis hijos sí les he contado lo que está pasando afuera con mucha honestidad y transparencia. Si ellos pueden formular una pregunta, es porque ya pueden recibir una. Y se han convertido en unos niños muy responsables, que están muy informados de lo que hay que hacer para cuidarse”.

Si el aislamiento generó nuevos planes personales, es una incógnita. No hay duda que, como a muchos en el mundo, fue una resignificación de las relaciones y los afectos. Y quizá esos cuatro días de fiesta de casamiento sean motivo para que Ricky Martin y su familia celebran mucho más que una reconfirmación de votos maritales.

“Imaginar mi vida sin el escenario es parte del luto”

“Por suerte tengo la música para desahogarme”, dijo en un par de entrevistas recientes Ricky Martin. “Y ha salido muy bonito.” Y se refiere a Pausa, su producción discográfica, realizada durante la cuarentena. “Mi esposo me mostró algunas fotos de lo que sucedía en el mundo cuando nosotros (las personas) no estábamos. El mundo comenzó a sanar. Como que ahí pude ver el plan divino detrás de todo esto. Entonces, en mi mente, las cosas se aclararon. Comencé a sentirme menos ansioso. Pude trabajar poco a poco. Llamé a mi equipo y comencé a hacer música. Sabía que esta pandemia y la tormenta de emociones me iban a ayudar creativamente. Sentía que lo que necesitaba era despertar.” Pausa es la primera parte de un album doble, que se completará con Play y que tendrá “toda la fiesta del mundo”, explicó. El parate de las giras que provocó el coronavirus es un tema para él. “Imaginarme mi vida sin estar en un escenario es parte del luto. La experiencia del vivo es cultural, lo tenemos que cuidar, proteger. Entonces vamos con despacio. Creo que con calma y con tiempo vamos a revivir esas emociones porque son muy importantes. Y si no, buscaré todas las computadores del mundo, haré un concierto en vivo a a través de la pantalla. Yo tengo que transpirar con música.”