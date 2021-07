Sarah Jessica Parker recomienda a un escritor argentino

Mientras filma los capítulos que funcionarán como una continuación de Sex and the City, la actriz Sarah Jessica Parker aprovecha su tiempo libre para leer. Esta semana utilizó las redes sociales para contarle a sus seguidores qué libros adquirió recientemente y entre ellos se encuentra “La Uruguaya” de Pedro Mairal.

“Muchas gracias Three Lives&Co por mi copia de La Uruguaya de Pedro Mairal. Estuve stalkeando este título”, indicó Sarah Jessica Parker. La actriz se encuentra trabajando en los episodios de And Just Like That, una serie producida por HBO MAX que contará cómo continuaron las vidas de los populares personajes de Sex and the City.

Pedro Mairal y su novela "La uruguaya"

A los 50 años, Pedro Mairal es uno de los escritores argentinos más destacados. Nacido en Buenos Aires, ganó popularidad en 1998 con la novela Una noche con Sabrina Love, historia que más tarde llegaría al cine con Cecilia Roth como protagonista.

Pedro Mairal

Con los años continuaría publicando distintos libros hasta que en 2016 llegó La Uruguaya, su cuarta novela. La historia se centra en Lucas Pereyra, un escritor y periodista de 40 años que viaja a Montevideo para recibir un dinero del exterior y sortear las leyes de Argentina. Una vez en Uruguay, busca a una amiga que se encuentra en ese país y a partir de ese momento su vida cambia.

"La uruguaya" también va al cine

El escritor argentino Hernán Casciari adquirió los derechos del libro a finales del 2020 para llevarlo al cine. “Sarah Jessica Parker está leyendo La uruguaya. ¿Aceptará un pequeño papel en la película?”, bromeó al enterarse de la noticia.

Sarah Jessica Parker está leyendo «La uruguaya» de @MairalPedro . ¿Aceptará un personaje menor en la película? pic.twitter.com/mmH2IYf5d2 — Hernán Casciari (@casciari) July 19, 2021

Para llevar a cabo el proyecto, Casciari optó por un formato colaborativo. Hasta el momento cuenta con más de dos mil productores que financiaron gran parte del filme a través de bonos que compraron por U$S 100.

Los protagonistas del proyecto cinematográfico "La uruguaya"

Como todos ellos son considerados productores de la película, toman las decisiones en conjunto. Una de las elecciones estuvo relacionada con los protagonistas y tuvo lugar hace pocos días. Todos se reunieron para decidir quiénes interpretarán esos papeles y finalmente se decidió que serán la actriz Fiorela Bottaioli y el actor Sebastián Arzeno.