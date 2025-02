Super Bowl 2025: del abucheo a Taylor Swift al histórico show de Kendrick Lamar y la sorpresa de Serena Williams

El Super Bowl LIX no solo dejó un nuevo campeón, sino también un espectáculo de medio tiempo que será recordado por mucho tiempo. Kendrick Lamar, el primer artista de hip hop en encabezar el show en solitario, ofreció una presentación vibrante, con una puesta en escena impactante y un repertorio que incluyó algunos de sus mayores éxitos.

Donald Trump celebró el abucheo a Taylor Swift durante el Super Bowl: "Tuvo una noche más dura que los Kansas"

El rapero fue presentado por Samuel L. Jackson, caracterizado como el Tío Sam, quien con su tono irónico marcó el inicio del show. Durante casi 13 minutos, Lamar interpretó canciones como “GNX”, “Squabble Up”, “HUMBLE.”, “DNA.” y “Euphoria”, acompañado por SZA y un grupo de bailarines vestidos con los colores de la bandera estadounidense.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El momento más comentado de la noche llegó cuando un manifestante apareció con una bandera palestina con las palabras "Gaza" y "Sudán", generando una fuerte repercusión.

Batalla cultural: cómo Trump ganó el Super Bowl

Para cerrar su presentación, Lamar interpretó su gran éxito "Not Like Us", que acumula más de mil millones de reproducciones y fue premiado como canción del año en los Grammy. Sin embargo, realizó algunas modificaciones en la letra, eliminando referencias a su conflicto con Drake. El espectáculo culminó con una inesperada coreografía protagonizada por Serena Williams y el productor Mustard, que desató una ola de reacciones en redes sociales.

Taylor Swift, Lionel Messi y Donald Trump, entre las figuras de la noche

El Super Bowl no solo brilló por su espectáculo musical, sino también por la presencia de grandes figuras. Taylor Swift estuvo en el estadio para alentar a su novio, Travis Kelce, pero vivió un momento incómodo cuando fue abucheada por parte del público mientras aparecía en la pantalla gigante del Caesars Superdome.

Por otro lado, Lionel Messi, junto a sus compañeros del Inter Miami, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, disfrutaron del partido desde un palco exclusivo. También se hizo presente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtiéndose en el primer mandatario en la historia en asistir en persona al Super Bowl.

En el plano deportivo, los Philadelphia Eagles se coronaron campeones de la NFL tras vencer a los Kansas City Chiefs por 40 a 22, en un encuentro que tuvo de todo: emoción, espectáculo y momentos inolvidables.