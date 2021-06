Susana sigue internada en Uruguay con buen pronóstico

Susana Giménez, por segunda vez, cae internada en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este. La primera vez había sido en mayo de 2020 cuando sufrió una luxación del codo producto de un accidente doméstico al querer subir una escalera con ambas manos ocupadas. Esta vez, fue el coronavirus. El jueves, y ya con el diagnóstico de covid positivo, y al sentirse mucho peor fisicamente, la conductora ingresó al nosocomio esteño. “Saturo muy bien de oxígeno pero tengo un dolor de cuerpo horrible. No puedo hablar”, le comentó al conductor Luis Novaresio. Eso fue antes de que decidiera internarse.

“Solo por la edad (Susana) es de riesgo, pero no tiene ninguna patología, es una mujer muy sana. El control es diario y de acuerdo a cómo evolucione veremos cómo seguimos”, dijo la doctora Claudia Volonté, presidenta de la comisión directiva de Cantegril, al diario uruguayo El País. “Susana estaba saturando bajo (de oxígeno) pero ingresó estable, con todos los parámetros hemodinámicos normales, una leve insuficiencia respiratoria y sin otros signos generales, ni de patología covid. Ahora está en aislamiento en una sala de cuidados moderados. Su cuadro es estable, corrige perfectamente con una máscara de flujo libre, está muy bien y no tiene ningún elemento de severidad de ningún tipo. Pensamos que puede evolucionar favorablemente. Hay que esperar. No tuvo fiebre en ningún momento ni ninguna otra sintomatología a no ser por los dolores musculares”.

Por su parte, Patricio Giménez, el mediático de los tres hermanos que tiene Susana, hizo público un mensaje. “Hablo por acá (Instagram) porque es increíble la cantidad de mensajes y llamados que recibo. Entiendo que la gente quiere saber cómo está Susana, le agradezco mucho al periodismo la preocupación pero les pido que por favor no me llamen ni me manden tantos mensajes porque tengo que dejar el teléfono abierto para los médicos, para mi familia, así que tomen esto como una noticia”.

Si bien en el día de ayer hubo rumores de que podrían trasladar a Susana a un sanatorio porteño, eso se descartó dado que teniendo covid no puede ingresar al país. La Declaración Jurada Electrónica para el ingreso al Territorio Nacional es clara al respecto en uno de sus puntos: “Todos los viajeros deberán cumplir con la prueba de diagnóstico 72 horas previas al viaje internacional con resultado negativo para covid-19 y acompañarla a la declaración jurada electrónica”.