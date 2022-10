“Tengo una hija trans y hay amenazas contra su vida”

Jamie Lee Curtis es una autoridad a la hora de hablar de terror, a tal punto que su prolífica intervención en el género le valió el apodo de “la reina del grito”. Por estos días, de hecho, está promocionando la última entrega de la saga Halloween, a cuarenta y cuatro años de haber interpretado por primera vez a Laurie Straude, la hermana mayor de Michael Myers, el aterrador hombre de la máscara.

En el marco de dicha promoción, se viralizó un fragmento de una entrevista de Jamie Lee Curtis a la cadena española SER, en la que puso el foco en la dimensión política del terror abordado en la saga y, en particular, en la última entrega. Y siguiendo ese análisis, Curtis dijo que la magnitud política del terror no es meramente metafórica, sino concreta: habla de la capacidad colectiva de la sociedad para engendrar y viralizar distintas formas de odio. “Hay que entender que Michael Myers es solo un síntoma de todo esto. Es el asesino de la historia, que tiene un propósito singular, que no sabemos cuál es y eso es lo aterrador. Pero de lo que habla esta nueva película es de que todos somos monstruos. Eso da miedo en esta época en la que resurge el fascismo, particularmente en Italia, o en Irán, donde los derechos de las mujeres están puestos en duda. Es un tiempo que da miedo”. Durante la entrevista, ella se toma su tiempo para elegir las palabras, sin tenerle miedo al silencio. Dice que se asusta fácilmente y que no le gustan las películas de terror, que no está entrenada para manifestar emociones como lo hace, sino que le sale naturalmente porque es muy sensible y detecta los peligros. Y aclara que los peligros no suceden solo en las películas de terror y pasa a la autorreferencialidad para explicar a qué se refiere. “Tengo una hija trans”, dice Jamie Lee Curtis. “Hay amenazas contra su vida solamente por existir como ser humano”.

Hace dos años, su hija Ruby declaró públicamente que era transgénero. Desde ese momento, su madre la acompañó y confesó estar aprendiendo del proceso junto a ella. “Hay gente que la odia, que la quiere anular a ella y a la gente como ella. Es como si no hubiéramos aprendido del fascismo y de sus resultados: el exterminio de los seres humanos. Eso es terrorífico. A mí esto me asusta y ustedes también deberían asustarse”.