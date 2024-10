Un exconvicto reveló los “privilegios especiales” de Sean “Diddy” Combs en prisión

Sean 'Diddy' Combs se encuentra actualmente encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, tras ser acusado de tráfico sexual, crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución a principios del mes pasado. El rapero de 54 años fue arrestado el 16 de septiembre y, aunque se ha declarado inocente, un juez le negó la libertad bajo fianza, por lo que ahora está a la espera de juicio.

Caso Sean "Diddy" Combs: 120 personas, víctimas de sus "fiestas de blanco"

A pesar de su fama y fortuna, Diddy enfrenta una realidad sombría en prisión, según Timothy Smith, ex estrella de Married at First Sight, quien cumplió condena en una prisión federal de Estados Unidos. Smith explicó que, a pesar del estatus de Combs, "su dinero y riqueza no le proporcionarán ningún beneficio" en ese entorno. En el sistema federal, los privilegios son extremadamente limitados, y cualquier intento de obtener más de lo permitido puede ser sancionado. "Te permiten comprar lo básico, como un buzo y zapatillas, pero eso es todo", afirmó Smith.

Además, Diddy está en la unidad administrativa, lo que significa que no tiene acceso a otros reclusos y se encuentra completamente aislado. "No hay televisores ni radios. Solo tiene una Biblia y un libro por semana", describió Smith, quien también señaló las severas limitaciones de comunicación con el exterior. Diddy solo tiene 300 minutos de teléfono al mes, y si agota esos minutos rápidamente, puede pasar días o semanas sin poder comunicarse. Si es declarado culpable, Combs podría enfrentarse a una larga condena, y Smith advirtió que en casos como este, "no hay negociación para librarse de los cargos federales".

De Leonardo Di Caprio a Kamala Harris: se conoció la lista completa de famosos en las fiestas de Sean "Diddy" Combs

El rapero estadounidense Sean "Diddy" Combs permanece detenido en Nueva York, sin derecho a fianza, enfrentando graves acusaciones de tráfico sexual, extorsión y prostitución. Una extensa investigación reveló detalles perturbadores sobre las fiestas que organizaba, conocidas como "Freak Offs", a las cuales asistían varias celebridades de Hollywood. Sin embargo, en las últimas horas, en las redes sociales se filtró la "lista completa" de los famosos que eran habitué a las reuniones y hoy están en la mira de la justicia.

Desde el inicio del caso, nombres como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, David Blaine, Chevy Chase, Regis Philbin, Sarah Jessica Parker, Kamala Harris, el Príncipe Harry, Charlotte Casiraghi y Vera Wang fueron mencionados como algunos de los famosos que habrían participado en estos eventos. Recientemente, se sumaron a la lista Justin Bieber, Beyoncè y Jaden Smith, aunque se sospecha que estos son solo algunos de los involucrados.

Las "Freak Offs", que tuvieron lugar entre finales de los 90 y principios de los 2000, contaron con la presencia de numerosas figuras públicas. Durante aquellos años, los detalles de lo que realmente ocurría en las fiestas permanecían ocultos, pero tras la detención de Diddy, comenzaron a filtrarse fotos y videos que rápidamente se viralizaron, revelando un trasfondo mucho más oscuro de lo que se sabía públicamente.

