Valentín Correa, el nuevo x-men argentino, analizado por expertos del mundo Marvel

Hace unos días sucedió algo en el universo Marvel que reverberó en Argentina: apareció un x-men “blanquiceleste”. Se llama Valentín Correa, se lo conoce como Ransom, su debut fue en la nueva entrega de Uncanny X-Men. Creado por Gail Simone y el dibujante David Márquez (quien no es ni latino ni español), la ficha técnica que publicó Marvel dice que “el joven Valentín nació en Buenos Aires con un agujero negro en lugar de corazón. Cuando era niño, fue abandonado por sus padres después de ser secuestrado y retenido para pedir rescate, y descubrió que las balas de sus captores lo hacían más fuerte, así que escapó. Desde entonces, se abrió camino por las calles más peligrosas del mundo”.

“Desde siempre, X-Men se caracteriza por incorporar personajes de distintas nacionalidades compartiendo un factor identitario: ser mutantes, dice a PERFIL, Luciano Vecchio, dibujante argentino que trabaja para Marvel. En el último tiempo participó en varios proyectos importantes de los X-Men: Resurrection of Magneto, Iceman –que también guionó–, y Rise of Powers of X. Y en el presente hace las portadas alternativas para Uncanny X-Men.

“La serie acaba de lanzarse y Ransom apareció hasta ahora en un solo cuadrito y un post promocional, así que sabemos muy poco del personaje”, explica Luciano. “Y ese poco alcanzó para que generara mucha reacción, así que el aporte especial ya es evidente. Compartir con personajes de ficción rasgos identitarios como la nacionalidad toca fibras sensibles y da sensación de pertenencia. Y cabe recalcar que que un x-men sea argentino es uno más de muchos aspectos que lo componen, no es Capitán Argentina ni carga con el peso de representar al país o a alguien en particular”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—¿Quién es Gail Simone para el mundo del cómic?

—Es una estrella. Una autora fundamental en las últimas décadas. Además de haber tenido un rol clave en cuestionar y mejorar activamente el papel de los personajes femeninos en la ficción y de las mujeres en el campo profesional, es una escritora talentosísima y con mucha llegada al público. Y es una de las encargadas de relanzar la línea de cómics de X-Men,una de las grandes jugadas de Marvel de este año.

—¿La conocés?

—Tuve la suerte de conocerla en 2016, cuando ambos fuimos invitados de la Crack Bang Boom, la convención de cómics que se realiza todos los años en Rosario. Ahora me tocó hacer portadas para su serie y es lo más cerca que estuve de trabajar con ella.

Fans de Simone. Fernando Bogado es escritor y periodista. Hace unos años publicó, junto a Sebastián Cantero, la novela gráfica Las Guerras Metódicas. Para él, X-Men es una obra fundamental en el universo del cómic mundial, y “siempre se la identificó con los movimientos sociales, con los cambios que son resistidos”. A él también le genera entusiasmo que Gail Simone sea la autora de este x-men argentino. “No estamos hablando de cualquier guionista, sino de una de las guionistas mujeres con mayor trascendencia en el mercado norteamericano. Simone fue la responsable de empezar un movimiento –en 1999, en una página web– que reflejase la diversidad de opiniones y expresase una postura crítica al esquema usual de tomar a una novia, amiga, compañera del héroe como mera víctima que solo sirve para ser asesinada cruelmente y darle así espesor a la historia del protagonista varón”.

—¿Y que hay respecto deDavid Márquez?

—Es un prolífico dibujante y no es la primera vez que está en los X-Men.

Atributos. Por su lado, Patricio Oliver es historietista, ilustrador y docente, y conduce dos podcasts dedicados al cómic: No somos X-Men; y uno dedicado a dibujantes, Encuadre, junto a Pablo Vigo. Y como los dos profesionales ateriores, lo entusiasma que haya sido Gail Simone la autora de Valentín Correa/Ransom. “Creo que ella sabe entender la voz de los personajes; los construye sobre esas bases de identidad con la que arma sus guiones y potencia a sus protagonistas. Por otro lado, maneja un sentido del humor increíble, tanto en sus historias como en sus interacciones en redes... ¡Hasta habla de Mirtha Legrand!”. Hace unos días, Simone posteó un GIF de la diva argentina y escribió: “El nuevo mutante: acá hace telepatía para comunicarse con su pareja”.

—¿Sentís que Ranson aporta algo especial a “X-Men”?

—Todavía no estamos seguros de que sea un x-men. Cuando aparece un personaje de alguna nacionalidad poco representada, se espera que sea el avatar de todos los atributos de ese país. Como si fuera una argentinidad hiperbólica. Tampoco creo que sea responsabilidad de la autora tener que representar la totalidad de una nación en un personaje de cómics. Ese es un reclamo imposible. Por otro lado, Gail Simone tiene un afecto muy explícito por Argentina. Ella ha venido varias veces y conoce muchos elementos de nuestra cultura y confío que lo que no sepa lo preguntará.

—Por lo pronto, ya generó un primer impacto visible en Argentina.

—Es entendible. De hecho, el primer personaje argentino en Marvel apareció en 1980 y se llama El Defensor (Gabriel Carlos Dantes Sepúlveda) y es un obrero de la construcción de Córdoba que encontró una armadura con poderes que remite a un conquistador español del siglo XIV.

Cuestionamieto. Las décadas pasan y los X-Men perduran, como una historia que sigue develando sentidos. Las películas, precuelas, spin off y todo tipo de ampliación de ese universo interpela al fandom y también lo trasciende. Luciano Vecchio sostiene que “a través de la metáfora mutante, X-Men habla de temas sensibles que nos atraviesan como sociedad.Los mutantes luchan por el derecho a ser quienes son en un mundo que los odia y, por eso, los ataca”.

A la metáfora mutante se le imbrica la cuestión de la variedad de nacionalidades que presenta X-Men, donde no todos son norteamericanos.

“Valentín Correa, alias Ransom, no es un caso aislado”, sostiene por su parte Fernando Bogado. “Es un mutante argentino en una serie que siempre incluyó a figuras que poco tenían que ver con la idea del superhéroe típico norteamericano. Valga un solo ejemplo: en la serie New Mutants, desde los inicios, existe un personaje brasileño, Roberto DaCosta, Sunspot (Mancha Solar), cuya vigencia es tan importante que hasta ha sido incluido en X-Men 97. Leí en algún lado que la recepción del personaje argentino no fue muy positiva por los argentinos por el hecho de que no representa al estereotipo de lo que sería ‘lo argentino’: Valentín Correa es morocho, con pelo negro y rulos. Bueno, es un poco como soy yo, y resulta que soy argentino…”.