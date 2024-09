Varias mujeres afirman haber sido violadas por Mohamed Al Fayed

Cinco mujeres denunciaron haber sido violadas por el fallecido multimillonario Mohamed Al Fayed, antiguo propietario de los prestigiosos grandes almacenes Harrods en Londres, según reveló este jueves la cadena británica BBC.

La emisora reportó haber recogido testimonios de más de veinte antiguas empleadas que acusaron a Al Fayed, quien falleció el año pasado a los 94 años, de haberlas agredido sexualmente durante el tiempo en que trabajaban en Harrods.

El documental titulado "Al-Fayed: Predator at Harrods" (Al-Fayed: depredador en Harrods) presentó evidencias que sugieren que, mientras Al Fayed controlaba los almacenes entre 1985 y 2010, no solo no se tomaron medidas para detener los abusos, sino que incluso hubo un esfuerzo por encubrir las acusaciones.

Las respuestas de la actual de la administración de Harrods

La actual administración de Harrods, ahora en manos de la Qatar Investment Authority, manifestó su profunda consternación por estas revelaciones. En un comunicado, expresaron: “Estamos absolutamente horrorizados por las denuncias”. Además, subrayaron que la tienda ha cambiado radicalmente desde aquellos tiempos y que ahora priorizan el bienestar de sus empleados.

El abogado Bruce Drummond, quien representa a algunas de las víctimas, describió el ambiente en Harrods bajo el mando de Al Fayed como "una red de corrupción y abuso increíblemente oscura".

Desde 2023, tras la aparición de nueva información sobre los presuntos abusos históricos, la empresa, priorizando la resolución rápida de las reclamaciones sin recurrir a largos procesos judiciales, destacaron en su comunicado, ofreciendo este proceso a cualquier empleado actual o antiguo de Harrods.

Al Fayed, de origen egipcio, adquirió Harrods en 1985 y era ya una figura prominente en el Reino Unido. Su hijo Dodi Al Fayed murió trágicamente en un accidente automovilístico en 1997 junto a Diana, Princesa de Gales, mientras trataban de escapar de los paparazzi.

