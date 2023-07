Agenda deportiva: dónde y cuándo ver todos los eventos del fin de semana

La agenda de este fin de semana del 15 y 16 de julio comienza con la definición en dobles de Wimbledon a las 11:15Hs en Espn y STAR +. El argentino Horacio Zeballos junto al español Marcel Granollers definirán la serie ante Wesley Koolhof y Neal Skupski.

Mientras que a las 19 Hs por la Liga Profesional, River recibirá a Estudiantes de La Plata y lo televisará ESPN Premium. Dependiendo del resultado el millonario puede consagrarse campeón del torneo. Sería la estrella N°38 en torneos regulares de la AFA.

En tanto, el domingo 16 de julio a las 14:30Hs en la pantalla de Espn 2 y STAR + se visualizará el IndyCar de Toronto. Agustín Canapino sueña con seguir escalando posiciones, mientras que la tabla la lidera Alex Palou con 377 puntos.

Por otro lado, a las 16.30hs Boca visita a Gimnasia y Esgrima de La Plata, el encuentro se televisará por la pantalla de ESPN Premium. El equipo de Almirón piensa en clasificarse a la siguiente edición de la Copa Libertadores 2024.

Agenda completa del sábado 15 de julio

RUGBY - CHAMPIONSHIP

06:45 Los Pumas Vs Wallabies STAR + / ESPN

WIMBLEDON - DOBLES

11:15 Final STAR + / ESPN

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Unión vs Platense ESPN / TV PUBLICA

16:00 Racing Club vs Rosario Central TNT SPORTS

19:00 River Plate vs Estudiantes (LP) TNT SPORTS

PRIMERA NACIONAL

12:10 Tristán Suárez vs Ind Rivadavia TYC SPORTS PLAY

15:30 Racing (C) vs Villa Dalmine TYC SPORTS PLAY

15:30 Alte Brown vs San Martin (SJ) TYC SPORTS PLAY

15:40 Chacarita vs Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

16:00 Patronato vs Gimnasia (M) TYC SPORTS PLAY

19:00 Quilmes vs Brown (A) TYC SPORTS PLAY

Agenda completa del domingo 16 de julio

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Belgrano vs. San Lorenzo TNT SPORTS

16:30 Gimnasia vs. Boca ESPN Premium

19:00 Lanús vs. Banfield DGO / ESPN Premium / STAR + / ESPN / TV PUBLICA

21:30 Central Córdoba vs. Independiente ESPN Premium

21:30 Argentinos vs. Colón TNT SPORTS

PRIMERA - NACIONAL

13:40 All Boys vs. Agropecuario DGO / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

15:00 Deportivo Morón vs. Flandria TYC SPORTS PLAY

15:30 Racing (CBA) vs. Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Riestra vs. Deportivo Madryn TYC SPORTS PLAY

17:00 Estudiantes (RC) vs. Guillermo Brown TYC SPORTS PLAY

19:05 Ferro vs. Atlético Rafaela DGO / DSPORTS / 1610 / TYC SPORTS PLAY

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

09:00 Etapa 15 ESPN Extra / STAR +

TC 2000

09:30 La Rioja DGO / TYC SPORTS

NBA SUMMER LEAGUE

17:00 NBA Summer League ESPN 3 / STAR +

19:00 NBA Summer League ESPN Extra / STAR + / ESPN

SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP ITALIA

05:55 Carrera Superpole ESPN 3 / STAR +

08:55 Carrera 2 ESPN 3 / STAR +

WIMBLEDON - MASCULINO

10:00 Final STAR + / ESPN

INDYCAR SERIES

14:30 Carrera ESPN 2 / STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

17:00 Minnesota Twins vs. Oakland Athletics DGO / FOX SPORTS 3

20:00 Los Angeles Angels vs. Houston Astros ESPN 3 / STAR +

COPA DE ORO

20:40 México vs. Panamá ESPN 2 / STAR +