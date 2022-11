Agenda musical: estos son los shows más importantes de la última semana de noviembre

Como todas las semanas, en RePerfilAr te acercamos los shows más relevantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, tanto del ámbito local como del internacional.

El próximo domingo 27 de noviembre estará disponible en el Teatro Vorterix el show de Taichu, mientras que ese mismo día David Lebón hará su recital en el Luna Park.

Mientras que para el 28 de este mes comienza la serie de shows sinfónico de Ricky Martin en el Movistar Arena. El cantante puertoriqueño contará con una filarmónica compuesta por más de 60 músicos que darán al evento un tinte único. También se presentará en la misma localidad el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

Por otro lado, el 2 de diciembre el rapero YCY A llega al Estado Obras, el mismo que el cantante Eros Ramazzoti se presentará el mismo día en el Movistar Arena.

Finalmente, el 3 y el 4 de diciembre Harry Styles tocará en el Estadio de River Plate. El ex One Direction vuelve al país en el marco de su Harry Styles Love On Tour, donde repasará sus máximos más grandes éxitos y sus últimos lanzamientos.