El gobierno del presidente, Alberto Fernández intensifica las restricciones para el acceso a los dólares. En este sentido, el propio Fernández al referirse al super cepo había dicho que, “si uno entendiera de una vez por todas que la Argentina tiene que hacer un ejercicio como sociedad para entender que tenemos que fortalecer nuestra moneda, tenemos que cuidar nuestro peso, acostumbrarnos a ahorrar en pesos y dejar los dólares para la producción”.

Sin embargo, entre las filas del Frente de Todos, son varios los funcionarios que prefieren la divisa norteamericana y así lo reflejan sus abultados patrimonios. En RePerfilAr repasamos los ahorros más grandes en dólares en su equivalente a moneda local.

Marcó del Pont encabeza la lista de funcionarios con mayor ahorro en dólares

Según lo declarado ante la Oficina Anticorrupción, el primer lugar lo ostenta la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. La expresidenta del Banco Central entre el 2010 y el 2013 cuenta con una suma que asciende a los $12.818.516.

Inmediatamente detrás de Marcó del Pont, le sigue el actual Ministro de Cultura, Tristán Bauer. El cineasta y creador del canal Encuentro tiene un patrimonio que alcanza los $10.302.494. El podio lo completa la Vicejefa del Gabinete de Ministros de la Nación, Cecilia Todesca con $7.861.530.

Tristan Bauer uno de los funcionarios con más ahorros en dólares.

Asimismo, el jefe de los asesores de Alberto Fernández e histórico referente del PJ porteño, Juan Manuel Olmos cuenta con una suma de $6.593.517. Mientras que, completa el top five, el titular del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Nación Roberto Salvarezza que ahorró $4.968.178.

Cecilia Todesca tiene un ahorro de $7.861.530

Por otro lado, el Presidente Alberto Fernández; el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el Ministro de Turismo, Matías Lammens; el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa son los integrantes del gobierno que no declaran ahorro en dólares. A esto se suma la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Aunque su caso es particular. La propia ex presidenta reconoció, en su libro, que dolarizó sus ahorros al salir del poder. Pero hoy ya no le queda ninguno según declara en la Oficina Anticorrupción.

CFK le donó todos sus bienes a sus hijos en el año 2016, antes de ser llamada a indagatoria por la causa dólar futuro. Entre ellos, más de 71 millones de pesos en moneda extranjera. Por este motivo, el integrante del oficialismo que más dólares posee es el diputado Máximo Kirchner, quien posee plazos fijos por más de 3 millones de dólares. Lo que lo vuelve, devaluación mediante, en uno de los más ricos de la coalición gobernante.



