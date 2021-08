¿Cuántas veces canalizamos nuestros diversos estados de ánimo a través de la comida? Bueno, es que la alimentación no es independiente de las emociones y se ve gravemente afectada por las mismas.

Vídeo | Alimentación: tips para adelgazar y no dejarse llevar por las emociones

“Cuando yo me nutro, no solo me nutro de alimentos sino que también me alimento del tener compañía y del placer que me genera ese alimento”, dijo María Sánchez Calvin, psiconutricionista, quien luego completó: “La alimentación también es una búsqueda de sentir placer”.

“Estuvimos todos confinados, todos encerrados y cerca de la cocina, con tiempo, por lo que empezamos a buscar una forma de sentirnos más seguros a través de los alimentos”, disparó la entrevistada. El 45% de la población aumentó su consumo de alcohol. “En el alcohol buscamos placer”, disparó la entrevistada.

Daniel Artana: "El cambio en la fórmula de ajuste perjudicó a los jubilados"

“Cuando comemos helado, azúcar, hidratos es porque nos llena de placer en el momento”, concluyó la entrevistada. Lo alarmante está en los datos ya que según la Sociedad Argentina de Nutrición 8 de cada 10 argentinos aumentaron de peso durante la cuarentena y, de esa fracción, la suba promedio estuvo entre los 8 y 10 kilos.