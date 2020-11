Elecciones en EEUU: podría haber manifestaciones "gane quien gane", dice analista

Agustino Fontevecchia y Ursula Ures Poreda

Las elecciones en Estados Unidos mantienen la incertidumbre entorno a quién se proclamará como próximo presidente. No obstante, la polarización que se vive en el país norteamericano deja entrever posibles manifestaciones en las calles, y para elevar aún más la tensión, el presidente Donald Trump elevó las sospechas de un posible fraude en los comicios.

Por ello RePerfilAr dialogó con el periodista Edgar Zuñiga quien desde Salt Lake City, aseguró que “los twits del presidente son desafortunados porque son irresponsables. La constitución garantiza y exige que se cuenten todos los votos que lleguen”. “En ninguna elección se cuentan los votos en el mismo día”, recordó.

Pese a las demandas del líder republicano, “se sigue contando y ese conteo de votos parece que no está favoreciendo al presidente, con excepción del Estado de Arizona”, indicó el analista.

Sobre la posibilidad de que haya manifestaciones con violencia, Zuñiga dijo que “es muy posible que gane quien gane va a haber manifestaciones en las calles”. Aunque “no creo que vaya a haber violencia o saqueos masivos. Pero es una posibilidad, por eso hay comercios blindados alrededor del país”.

No obstante, en Pensilvania y Georgia “la mayoría de los votos adelantados fueron para demócratas”, liderados por Joe Biden. Por lo que sí “Biden gana solamente en Pensilvania llega a los 270 y puede declararse el próximo presidente de Estados unidos”, explicó.

Para finalizar, el especialista advirtió que “hay enojo por parte de los lideras republicanos”, por las declaraciones de fraude del mandatario. Para Edgar Zuñiga: “Si hay una oportunidad viable de que reconteo podría definir la victoria de Trump, se unirían a él pero, si no es así van a tratar de distanciarse del presidente”.