Para Duran Barba, si Trump pierde no será el líder del partido Republicano

Mientras elecciones en Estados Unidos viven su recta final donde todo indicaría que Joe Biden sería el ganador de los comicios, RePerfilAr dialogó con el consultor político Jaime Duran Barba para explorar los desafíos que tendría el candidato demócrata si gana las elecciones, la falta de precisión en las encuestas y cómo puede afectar a Argentina el cambio de liderazgo.

El ex asesor de Mauricio Macri aseguró que hay varias variables que influyen en la perdida de precisión de las encuestas “pero en estas elecciones no les fue mal”. “En casi todos los estados bisagra, la diferencia era de 2 puntos, no se pueden ubicar esas pequeñas diferencias con encuestas”. “Es muy difícil” que Trump pueda revertir la tendencia y ganar los cuatro Estados que restan escrutar. Asimismo, si Biden "solamente gana en Nevada ya alcanza los 270 electores".

Con respecto los desafíos que puede encontrar el demócrata en el Congreso, advirtió que “el senado siempre está muy divido”. Porque en Estados Unidos “lo senadores no funcionan en bloque como en América Latina o en el Congreso británico donde si votás en contra de lo que dice tu partido pierdes la banca”. La diferencia es que en el país norteamericano “hay mucha flexibilidad”

“No creo que el partido republicano se unifique detrás de Trump si pierde la elección. No es un hombre que representa los valores de los republicanos. No creo que pueda cohesionar al partido”, comentó el ex asesor presidencial.

Sobre el posible las cómo afectará a la Argentina una posible victoria del demócrata, Duran Barba detalló que “Biden representa un sector progresista de Estados Unidos, que cree más en principios. No creo que sea fácil para los demócratas comprender algunas peculiaridades del socialismo moderno del siglo XXI” y añadió: “Que haya una oficina que persigue o vigila la prensa es algo que a un demócrata le parece absurdo”.

Además, advirtió que Kamala Harris, la compañera de fórmula de Biden puede influenciar en los emprendimientos de extracción no convencional de combustibles. “Es una activista en contra el fracking, no creo que eso ayude a nuestra explotación en Vaca Muerta, sobre todo por Shell”, cerró.