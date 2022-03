Axel Kuschevatzky sobre la reacción de Will Smith: "Fue muy violento, nadie lo esperaba".

Sin lugar a dudas la edición 2022 de los premios de la Academia será recordada por un violento episodio entre Will Smith y Chris Rock, que perturbó tanto a los espectadores como a los propios asistentes que colmaban el Dolby Theatre de Los Ángeles.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con el periodista Axel Kuschevatzky, quien habló sobre todo lo que dejó la premiación más aclamada del cine.

“La entrega fue una señal del final de la pandemia o por lo menos de una estabilización, el año pasado los premios tuvieron menos cantidad de gente”, aseguró Kuschevatsky, quien luego completó: “Hubo momentos de genuina emoción en la premiación, sobre todo en la premiación de la película Coda”.

Para el experto: “Lo de Will Smith y Chris Rock si te lo contaban no lo creías, pensaba que si era un chiste no era muy gracioso”. “Después nos contaron que no estaba en el guión, fue muy violento y nadie lo esperaba”.

La ceremonia de los Oscar atrajo a 15,4 millones de espectadores

“Solo hubo una situación medianamente parecida en los 70, cuando un hombre desnudo pasó corriendo por atrás”, recordó el entrevistado.

Por último, según Axel Kuschevatzky: “En transmisiones con alcance global nunca vas a estar exento de problemas, con estas reacciones deja de ser un evento de cartón y pasa a ser algo más real”.