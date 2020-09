Carlos Ruckauf sobre la toma de tierras: "Hay grupos que aprovechan la necesidad de la gente"

En comunicación con RePerfilAr, el ex Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Carlos Ruckauf dijo que “ocupar las tierras ajenas es un delito”. Y remarcó que “el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, ha expresado que por expresa disposición del Gobernador de la Provincia, no se van a permitir estas violaciones al derecho de propiedad".

"Ahí, en medio de la toma de tierras, hay siempre grupos de gente que aprovecha la necesidad, el drama de muchas familias", acotó. "Y por la violencia, por patotas, toma esos espacios y luego empieza a alquilarlos o venderlos por un sistema muy peculiar. Se mezcla una necesidad con actos delictivos. Me parece muy bien la decisión que ha tomado el Gobierno de que el Ministro de Seguridad use todo el poder de la ley para impedir ese tipo de acciones”.

El ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires dijo sobre su opinión de abordar primero la ley o la necesidad de las 4000 familias que están pasando frío dijo que “ese es un tema típico de explotación de la opinión pública”. “Lo que hacen ese tipo de maniobras, es poner siempre adelante a los chicos como una forma de demostrarnos el dolor y de ocultar sus intenciones de lucrar con eso. Me parece muy importante que obviamente el Estado se ocupe de solucionar esos problemas, ya ha dicho el Gobernador que va a haber planes de vivienda pero mientras tanto no es la solución que se metan en las tierras de otros, que lo hagan con actitudes violentas y desafiando a las fuerzas legales. Aquí el tema central lo tiene que definir primero que nada la justicia. Son los jueces los que deben decidir qué tema, dónde está el tema de la necesidad, del abuso, dónde está el delito y a partir de la decisión de los jueces debe actuar la fuerza de seguridad”.

Ruckauf dijo que estamos viviendo una situación más complicada que la del 2001 “porque la crisis economica es mundial, no solamente Argentina y en consecuencia de esa crisis económica se va a salir con mucha dificultad”. “No es peleandose los dirigentes como uno ha visto sino poniéndose de acuerdo en ver cómo hacemos para que se recupere la actividad económica, que las empresas puedan trabajar que son las que dan trabajo genuino".

"Que no se frustre a los hombres y mujeres que han dedicado su vida a armar una pequeña empresa, un restaurante, una peluquería y que ahora vean que no pueden subsistir y que se pierdan esos puestos de trabajo. Para recuperar todos esos puestos el esfuerzo es muy grande porque Argentina, a diferencia de ese momento que salimos con el Ministro Lavagña, al mundo a buscar ayuda, no la va a recibir porque el mundo está en una situación similar o peor en algunos casos”, remarcó.

I. R. A