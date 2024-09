Caso Loan: ¿qué declaró el tío?

En el marco de la investigación que se desarrolla por la desaparición de Loan Peña, amplió su declaración ante la Justicia Federal, Antonio Benítez, el tío del nene buscado, y rechazó haber participado en la desaparición que tuvo lugar el pasado 13 de junio.

"Quiero que se resuelva pronto quiero ir a mi casa, hace 85 días que estoy que no veo a mis hijos", sostuvo Benítez en su declaración, ante la jueza Cristina Pozzer Penzo a través de una videoconferencia.

En esta indagatoria, Benítez reiteró lo que había dicho en la primera sobre que creía que a Loan "se lo llevaron".

"La verdad que todo fue muy raro, por eso el chico no se perdió, si no lo hubiésemos encontrado esa misma tarde. Pudo haber sido un accidente, no sé por qué no dicen la verdad", resaltó Benítez.

Además, al ser consultado sobre sus sospechas, expresó: "Hay muchas cosas eso del tema del botín me resulta raro (el ex comisario Walter) Maciel siempre anduvo acompañado de un policía y en ese momento del botín estuvo solo".