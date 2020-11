Ex director por el Cono Sur ante el FMI: "El Fondo siempre ha tenido demasiada paciencia"

Una comitiva del Fondo Monetario Internacional se encuentra en el país desde este martes, para reanudar las negociaciones de la deuda de Argentina. Tanto Julie Kozack, la directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental, como Luis Cubeddu, el jefe de la misión del FMI para Argentina, están manteniendo reuniones con el equipo económico y también con figuras del sector privado. En lo que parece un camino hacia un acuerdo por 10 años, se empezaría a trabajar en una extensión que facilite los pagos.

Reperfilar conversó con el ex director por el Cono Sur ante el FMI, Claudio Loser, quien expresó que el Fondo va a pedir que se establezca un “plan de acción”, que no sería en los próximos meses, sino una trayectoria fiscal que muestre que la “Argentina va a ir reduciendo el déficit”.

Frente a una resolución en paz con el FMI, Loser se mostró positivo: “Ha habido acuerdos exitosos. Algunos funcionaron bien. El problema es que se recurre o se vuelve a los errores originales que son tratar de vivir más allá de las posibilidades del país. El Fondo siempre ha tenido demasiada paciencia”.

Loser dijo que seguramente haya un plan de tres años, que reestructuraría la deuda dentro de un acuerdo ampliado: “La idea es que haya reformas estructurales. Tienen que ver, por supuesto, los énfasis normales en reservas, déficit fiscal, tipo de cambio y política monetaria, pero la idea es generar potencial de crecimiento, no solamente el crecimiento con la maquinita”.

Matías Kulfas: “El déficit fiscal se reduce con crecimiento, no con ajuste”

Es probable que el Fondo Monetario Internacional insista, aunque no lo va a pedir inmediatamente en términos de reforma laboral. “Hay otros temas que son complicados, como el sistema impositivo y el sistema jubilatorio que está teniendo un peso muy grande en las finanzas públicas y que tiene que verse a mediano plazo”, expresó el economista.

Consultado por las opiniones de un giro del país parecido al de Venezuela, Claudio Loser fue firme: “El Ministro Martín Guzmán, con todo lo que pueda uno decir con una carga ideológica, entiende muy bien cómo hay que manejar la economía. Es un economista de peso que entiende de qué se trata". Aunque pueden haber diferencias "en términos de detalles, pero nadie quiere, ni creo que en el Gobierno y ciertamente no sería aceptable en el Fondo, un camino a Venezuela o a otro país parecido”, indicó.

Con respecto al tratamiento del acuerdo en el Congreso, el ex Director opinó que no es necesario que ellos lo aprueben: “Le puede dar una aprobación no formal, de apoyo. No quiero menospreciar la innovación argentina, pero me parece que no es tan original como ellos dicen”.