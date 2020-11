Gabriel Rubinstein: "El Gobierno no puede escapar del Fondo Monetario"

Jairo Straccia Y Ursula Ures Poreda

En una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno busca dar muestras claras de estabilidad económica para poder negociar un préstamo de facilidades extendidas.

Reperfilar conversó con el economista y ex representante del Banco Central, Gabriel Rubinstein, quien expresó la posibilidad de un acuerdo con el Fondo “para que ellos tomen la decisión de refinanciar la deuda, sino entraríamos en default”.

La jugada del Gobierno no sorprendió a Rubinstein, sino que para él es la hora de “poner las cosas en concreto”. También habló sobre las metas que se deben cumplir en un acuerdo: “Después podés tener reformas tributarias con la idea de ir bajando impuestos, a lo mejor no lo vas a bajar al principio, pero la idea es en el tiempo ir bajándolos”.

Tenembaum: "La historia con el Fondo Monetario siempre salió mal"​

En la misma línea, para el economista: “Si vos tenés un déficit enorme y no lo podés financiar, terminás en una hiperinflación. Las cosas vos no las hacés porque el Fondo te las pide, las hacés porque tenés que ordenar tu economía que es un desastre”.

Al ser consultado por las medidas de Martín Guzmán y su influencia en el mercado, Rubinstein opinó que, “hubo distintas acciones que lograron un éxito bastante importante en bajar la brecha del 120, 130 % al 80, pero la brecha si no baja hacia el 30 % la economía no va a poder funcionar”.

El Gobierno sueña con que la oposición apruebe el acuerdo con el FMI

Según el ex representante del BCRA el año que viene lo más importante es bajar el déficit: “Tenés que buscar resultados y también el término de subsidios porque sino no se va a llegar nunca a las metas fiscales. Son las que tenés que tener como país porque no te lo financia nadie sino”.

Al cierre, Gabriel Rubinstein creé que evitar una devaluación va a generar debate y que “se va a resolver en los próximos meses si el Gobierno logra bajar mucho la brecha ahora”.