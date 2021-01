La pregunta de tus ojos

La sociedad mira, la pregunta de sus ojos dice: ¿Es posible que esté todo tan a la vista o acaso hay algo que no estamos viendo? 16 jueces en distintas instancias procesales condenaron a Amado Boudou a cinco años y 10 meses de prisión efectiva en una de las causas por la que fue juzgado. La Corte Suprema consideró que no había razones para revisar la sentencia. Si de verdad los ojos de la ley nos ven a todos los ciudadanos iguales, Boudou tiene que volver a la cárcel.

Hasta el año pasado nadie, salvo sus abogados, veía la necesidad de defender públicamente a Boudou, ni siquiera Cristina, que en su momento le echó un ojo para designarlo ministro de Economía y después el otro para ponerlo de vicepresidente de la Nación. Sin embargo, durante los últimos años pareció no verlo con ninguno de los dos ojos. Todos trataron de despegarse de Boudou. Nadie quería a Boudou. Nadie, hasta que la condena quedó firme. Fue recién entonces cuando vieron que si le tocó Boudou también le podía tocar a Cristina, Acusada de delitos aún más graves. Los ojos de varios sospechados se vieron también asimismos.

A la vez, otros condenados, procesados, acusados, militantes, intelectuales, artistas y kirchneristas del montón, firmaron una solicitada para elevar al que tendría que ser un preso común a la categoría de político. Y reclamaron su libertad. Suponen que esa condición, la de preso político, debe hacer que la sociedad no lo vea como lo que la justicia dice que es un delincuente y en cambio, lo admire como un heroico servidor público que merece una pensión retroactiva como las que cobró Cristina.

Boudou quiere zafar de la cárcel escondido bajo la pollera larga de Cristina, pero ella nunca fue a visitar a los ex compañeros de su gobierno caídos en el cumplimiento del deber. Ni a Jaime, ni a De Vido, ni a Boudou. La verdadera lucha es por la liberación de las causas penales de Cristina. Sin Cristina no había Boudou vicepresidente, ni Alberto presidente, ni habrá Máximo candidato a presidente. Si Cristina no hay voto sin votos, no hay poder sin poder, no hay cargos para repartir, ni buenos salarios, ni negocios, ni beneficios, ni empleados, ni custodios, ni choferes, ni favores. Nada.

La intención está a la vista en todo lo que dicen y hacen. Avanzan sobre el Poder Judicial para conseguir la impunidad de todos los involucrados en el saqueo del país. Nadie más o menos informado puede alegar hoy que no ve lo que pasa. La palabra del presidente se debilita a diario en declaraciones y anuncios en un Gobierno que lleva acumulados una cantidad considerable de promesas incumplidas y errores graves. Ninguno se hace responsable ni presenta su renuncia, ni el ministro de Salud, ni el de Educación, ni el canciller Felipe Solá. Victoria Donda sigue en su cargo. El frente es de todos, pero la culpa es del otro. Así es como son. Así es como la hacen. Está todo a la vista y el país en veremos.