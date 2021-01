Tenembaum: "Las medidas que tomó el Gobierno no se entienden"

Hay algo que no se entiende, que es incómodo, que es inquietante y que es preocupante respecto de lo que sucede con el Coronavirus en Argentina. Durante toda la semana pasada, el Gobierno nacional venía diciendo que estaba de nuevo el monstruo entre los otros, que el virus se multiplicaba rápidamente y que entonces había que tomar medidas muy duras. Sin embargo, el viernes, cuando se esperaban esas medidas, lo que todos podemos percibir es exactamente lo contrario. Las medidas no fueron duras, pero no solamente eso, sino que además el Gobierno hizo una puesta en escena que basta comparar con lo que pasaba en marzo, abril, mayo, junio del año pasado, para entender que: o no pasa nada o el Gobierno está transmitido un mensaje que no se entiende.

Si uno recuerda lo que pasaba en los primeros tiempos de la pandemia, el presidente se rodeaba de los líderes democráticos de todo el país. No importaba. No importaba cuál fuera el color político. Y explicaba largamente en conferencia de prensa muy preparadas, qué es lo que ocurría y por qué se tomaban las medidas que se tomaban. Todo el mundo lo veía.

De esa manera no solamente comunicaba sus medidas, sino que establecía una jerarquía, decía: "Esto es muy grave. Esto es inédito. Esto es importante. Denle bolilla, porque si no, algo muy grave va a pasar". El viernes no ocurrió eso. Las medidas que se tomaron no se entienden. De alguna manera, parar la vida nocturna de algunos lugares de unas seis de la mañana, no parece una medida que vaya a cambiar esta historia. Y las personas que lo anunciaron son personas de una jerarquía, son personas valiosas, pero de una jerarquía menor a la de los gobernadores y el presidente, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la viceministra de Salud, Carla Vizzotti.

Entonces la conferencia pasa como si nada. Las medidas no se entienden y la vida sigue como si tal cosa. Mientras en otros países del mundo o se cierran bares, o se cierran o gestoras o se establecen toque de queda es que duran meses. O se establecen cuarentenas que son muy estrictas. Donde el virus pega es en la manera en que reaccionan los países. En la Argentina, por lo menos hasta el viernes. Eso no ocurrió. La estrategia que seguía el Gobierno nacional y los gobiernos más importantes del país en marzo y abril hoy se transformó en algo así como la nada misma.

Entonces: o no pasa nada y esto es correcto o pasa algo y vamos a una situación realmente de colapso, porque si uno mira los números, el número de casos que eran 4 mil hace tres o cuatro semanas, hay 12 mil, 13 mil depende el día, a veces 15 mil. Los números bendecida solamente la ciudad a Buenos Aires en el sistema público subieron de 100 a 140.

Los casos en la Ciudad están en el máximo desde que empezó la pandemia y la vida sigue como si tal cosa. Es cuestión de sumar, restar. Entonces uno se preocupa mucho. Hay algo que no cierra. Hay alguien que no está pensando bien. Hay alguien que tiene una distancia muy grande entre los dichos, los datos y los hechos.