Carlos Ares

La pelota no se mancha, dijo Maradona. Los que se manchan con la corrupción son los hipócritas que roban encubiertos por la pasión, los colores, la fama que da el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, aclaró Maradona. Yo me equivoqué y voy a pagar, dirá ahora Mascherano cuando se le probó que fugó un millón de dólares. Tinelli, que en 2014 era vicepresidente de Matías Lammens, el presidente de San Lorenzo, algo así como la Cristina de Alberto, bien podría recordar, yo fugé plata y no pagué. Tal como reveló la investigación que publicó PERFIL el fin de semana pasado.

¿Quieren saber que es un hipócrita?. Según el diccionario, el que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión. ¿Quieren saber quién es un hipócrita? Tinelli le reclamaba en Twitter al gobierno de Macri: "Hagan algo, por favor", cuando el dólar valía 45 pesos. "Los chicos se siguen muriendo en Formosa!, casi gritaba Tinelli, el socio de Cristóbal López, que fugó millones de dólares para no pagar los impuestos, con lo que el Estado puede atender a los más necesitados.

¿Quieren ver la hipocresía en acción? En 2016 Tinelli se adhirió al blanqueo de fondos no declarados en el exterior que aprobó el gobierno de Macri. Es decir, con muy poco se salvó de pagar lo que en verdad correspondía y se libró del juicio por el que podría haber sido condenado a prisión. Al parecer, la fama tampoco se mancha. Hoy Tinelli se saca fotos en la Mesa del Hambre. La pelota sigue rodando. Pablo Moyano demora su declaración en el juicio que le siguen por lavado de dinero en el Club Independiente. Parafraseando a Maradona, Pablo Moyano podría decir: Tal vez me equivoque, pero no declararé. "Yo no juego, pero cobro", podría decir Claudio "Chiqui" Tapia, el presidente de la AFA. Hipocresía en acción.

Pongan Ceamse en el buscador de internet, ahí dice Claudio Tapia, vicepresidente. El ex yerno de Moyano, el mismo de la AFA, el mismo de Conmebol, el mismo que hasta el comienzo de la pandemia viajaba seguido en aviones privados donde se garantizaba el cupo femenino, como vicepresidente del CEAMSE, empresa pública. Tapia puede repartir favores entre dirigentes que le dan su voto de confianza en la AFA. Ahí, en el Ceamse, Chiqui tiene asegurado todos los meses, sin obligación de ir, ni de horarios, un tremendo salariazo, más los viáticos, los gastos pagados por AFA y Conmebol. Chiqui vive bien, se da todos los gustos. Hombre, por lo que se ve de buen comer, como Pablo Moyano, como Tinelli, seguro que también se preocupa por el hambre ajeno. El problema es que metidos en la suya, estos muchachos tal vez no están notando como en este juego se hinchan de más las pelotas.