Paso a paso, quién gana y quién pierde si no hay PASO 2021

Desde muy temprano, ayer en Chilecito, La Rioja, volvió a imponerse en el centro de la agenda política la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Los gobernadores de todo el país se lo volvieron a plantear al Presidente en el marco de la reunión que mantuvieron el miércoles. Esta vez todos juntos, incluidos los del Norte Grande, ya que antes sus diputados habían sido quienes presentaron un proyecto de ley para suspender por este 2021 las Paso.

Razones oficiales que plantean los gobernadores para suspender las Paso de este año: se ahorra dinero que puede ser derivado a la emergencia sanitaria y social, se evitan riesgos de contagio al juntar a la gente en las escuelas, los centros de votación. Cabe destacar que el primer pico de la pandemia de coronavirus en la Argentina lo tuvimos en agosto pasado y las Paso se hacen regularmente en agosto.

Otro tema, es la logística de las elecciones, ya que está a cargo de las Fuerzas Armadas y las mismas, desde ahora, están ocupadas en la logística de la vacunación contra el Covid-19, y lo van a estar durante mucho más tiempo a lo largo de todo el año.

Alberto Fernández y los gobernadores del Norte acordaron suspender las PASO

Ahora, razones políticas para que los oficialismos en general, este y todos los anteriores prefieran que no haya Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. En primer lugar, se hace más corta la campaña y eso beneficia al que maneja todos los resortes del Estado, empezando por la publicidad oficial, la exposición, los viajes y la capacidad de movilidad de las principales figuras del gobierno por todos los distritos del país.

Otro tema, se le quita tiempo y recursos a la oposición para rearmar sus estrategias y definir sus listas. Además, se somete a la competencia interna de los oficialismos a tener que acordar lugares sin someterlos al voto popular. En este caso, el competidor es La Cámpora de Máximo y Cristina Kirchner, y eso le suma mucho picante al asunto de postergar las Paso.

La Mesa de Gobernadores es el ámbito político, donde Alberto Fernández se ha sentido más cómodo durante este casi primer año de gestión y un poquitito más, tanto con la mayoría peronista de los gobernadores como con la minoría opositora. Debe recordarse que sin el aval de los gobernadores peronistas no se hubiera unificado el Frente de todos. Y sobre todo, hubiera sido imposible que eso sucediera si CFK no lo ponía Alberto Fernández como garantía de que no sería ella la que manda.

Desde la campaña y su primer día como presidente, Fernández dijo que el suyo iba a ser el gobierno de los gobernadores y todo indica que si ellos no quieren las PASO, el presidente tampoco. Incluso tal vez, menos que ellos todavía.