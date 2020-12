Ensayo de la vacuna contra el Covid en la Fundación Huésped: "Estamos muy interesados y contentos"

La Fundación Huésped anunció el inicio de un ensayo clínico de una vacuna candidata contra el coronavirus desarrollada por el Beijing Institute of Biotechnology, CanSino Biologics Inc, de China. El estudio se llevará adelante en once centros del AMBA y Mar del Plata. En ese marco, RePerfilAr, Omar Sued, director científico de la Fundación Huésped y presidente de la Sociedad Argentina de Infectología remarcó que esta vacuna, que "es sólo una dosis" demostró "una muy buena respuesta" en la fase II. "Estamos muy interesados y contentos por esta posibilidad", agregó.

Al ser consultado por los famosos "rebrotes" de casos de Covid-19 que puedan surgir durante la temporada estival, el especialista respondió que "siempre existe esa posibilidad" en un país en el que la mayoría "está sin anticuerpos", ya que según sostuvo "Argentina tiene más del 90% de las personas con serología negativa para el covid".

En esa línea, Sued remarcó que "estamos en riesgo", y destacó que "si cambian las conductas, la posibilidad de que aparezcan nuevos casos aumentan de forma importante". "Lo estamos viendo cada día". No obstante, no descartó que "si la situación se descontrola", haya que tomar nuevamente medidas restrictivas.

Ante la cercanía de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, y de las vacaciones, el director de la Fundación Huésped, reiteró no relajarse en cuanto al cumplimiento de las medidas sanitarias. De esta manera, hizo hincapié en mantener la distancia, tener las fiestas en lugares al aire libre, y usar barbijo o tapaboca. Y reiteró la importancia de "cuidar mucho a los adultos mayores de 60". "Es buena práctica los días antes de navidad ser muy precavido de no ponerse uno en riesgo para no llevar de forma asintomática el virus hacia dentro de las casas donde están los mayores", explicó.