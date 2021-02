Así fue el inicio de la vacunación a mayores de 80 en Capital Federal

En 29 espacios de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó la vacunación contra el coronavirus para adultos mayores, los cuales su edad supera los ochenta años. RePerfilAr se acercó hacía los centros para corroborar el desarrollo de la aplicación de dosis.

Para Alicia una de las pacientes que esperaba a ser atendida, "es muy importante" que las personas mayores sean vacunadas, "en la medida que vayan llegando nuevas dosis". Por su parte, Ana Margarita quien también esperaba su turno expresó su felicidad por haberse vacunado ya que desde hacía meses, "no veía la hora" de poder vacunarse. En tanto, Raquel contó su experiencia, parecida a la que viven muchas personas de su edad: "Hace un año que estoy encerrada, he salido cuatro veces nada más por lo que estoy muy feliz".

De acuerdo con el plan oficial está previsto inocular cinco mil personas por día. En este sentido que se hayan dejado de lado los absurdos miedos a la vacuna es algo positivo. Al ser consultados quienes esperaban su turno en el vacunatorio, la gran mayoría expresó que no tenían miedo de las reacciones o peligros que se han propagado durante el último tiempo que podían sucederles. Roberto, uno de los entrevistados dijo: "Lo veo absurdo, esto es por su propia salud y no les cobran". En la misma línea de pensamiento, Raquel luego de aplicarse la dosis afirmó: "No me pasó absolutamente nada, estoy igual que cuando vine". "Aunque más tranquila porque ahora tengo la vacuna".

Coronavirus: se registraron 5.417 nuevos casos y 163 muertes

En cuanto a los turnos, la caída del sistema supuso una complicación, sin embargo el sistema ya pudo ser restablecido. La acompañante de Roberto, un abuelo de más de ochenta años de edad, explicó su experiencia ayudándolo a sacar su turno online a través de internet: "Estuvimos como dos o tres horas pegados al celular y a la computadora esperando que el sistema anduviera".

Asimismo, la acompañante de Carlos, otro abuelo vacunado, explicó las complicaciones en la inscripción en el sitio web: "Estuve una hora en la pagina y se caía, fue tortuoso".

Con respecto al escandalo de la "vacunación VIP", en la que funcionarios y amigos del ex Ministro de Salud, Ginés González García fueron vacunados, las personas consultadas en los centros de salud expresaron su desilusión por el incidente. Ana Margarita, aseguró, "Es lamentable, sacarle la vacuna a la gente", y contó, "yo tengo dos sobrinas que se murieron y lo lamento muchísimo porque a lo mejor una de esas vacunas podrían haber sido para una de ellas":