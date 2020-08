Saben: Cristina Kirchner es una reina. Lo es para el cristinismo, que cree que ella está en un estadío superior al resto de los dirigentes; y también lo es para el albertismo, donde dicen que el que manda es Alberto Fernández pero que la escucha, la consulta, y en cierto sentido la trata como una reina.

Unos y otros hablan de "reina" en sentido simbólico, pero yo creo que no es tan simbólico, es que algún título habrá que encontrarle a esta mujer, cuyo poder va mucho más allá que el de una vicepresidenta cualquiera. Nunca en la historia, un Presidente le concendió a su segundo un rol tan estelar como el que Alberto le concendió a Cristina. Todas las semanas hay ejemplo de esto, algo que por otro lado es bastante lógico, ya que también es totalmente atípico que un Presidente esté donde Alberto está porque su segunda en su boleta lo eligió y le sumó la mayor cantidad de votos.

Alberto: el arte de gobernar con una reina

Sí, yo sé que hay una fantasía en el anticristinismo de que un día Alberto se levante de pronto, y la empiece a tratar sólo como la titular del Senado, pero les digo, eso no va a suceder, por lo menos no en el corto plazo. Por eso digo que el cargo de vicepresidenta para asignar el verdadero rol de Cristina Kirchner, le queda definitivamente chico. Cristina no es la segunda del Presidente de la Nación.

En ese sentido, creo que el título nobiliario que algunos le atribuyen a ella, por cariño o ironía, no lo sé, puede que termine sentándole mejor. Bueno, ahí encontraríamos otro debate, ¿Qué tipo de monarquía encajaría mejor en este extraño sistema de gobernanza que se está dando en la Argentina?

Alberto Fernández maneja el Gobierno y Cristina Kirchner la Justicia

Quizás en el albertismo algunos quisieran que en todo caso se pareciera más a una monarquía parlamentaria, en donde los reyes reinan pero no gobiernan, y su poder es sobre todo simbólico. Yo en cambio pienso que el rol que ejerce Cristina en este gobierno es bastante asimilable al de una monarquía constitucional. Un sistema que rige en varios países en los que las reinas o los reyes, según el caso, eligen a quien maneja el Poder Ejecutivo, como pasa acá, e incluso son parte de ese Poder Ejecutivo, con fuerte poder de influencia, como también pasa en la Argentina.

Miren, lo que les quiero decir, es que entre tantas excepcionalidades argentinas, se está construyendo una más. Un nuevo e informal sistema de gobernanza atípico y no legislado, por eso, y no es para comparecerlo, él se lo buscó, entre todos los problemas que enfrenta Alberto Fernández, tiene uno más: aprender el difícil arte de gobernar con una reina. La reina Cristina.