Alberto Arébalos, ex director de Comunicaciones Globales de Google en la región, analizó la demanda de Cristina Fernández de Kirchner contra Google y aseguró que la denuncia "no hizo otra cosa más que incrementar" la "viralidad" del epíteto "ladrona de la Nación" que se le adjudicó.

"Cristina Kirchner siempre tuvo una muy buena relación con Google. Me consta", expresó el exdirectivo durante una entrevista en radio Rivadavia. "Siempre comprendió muy bien lo que era Internet y el fenómeno digital. Por eso me extraña de la vicepresidenta, me sorprende este tironeo", agregó.

En 2008, cuando era director de Comunicaciones Globales de Google en la región, Arébalos invitó a Cristina kirchner a la inauguración de las oficinas de la compañía en Buenos Aires. Sus palabras tienen lugar luego de que esta semana el buscador, propiedad de la estadounidense Alphabet, fuera notificado por la exmandataria sobre la resolución judicial que ordenó la pericia informática para determinar el alcance del daño causado por agregar "ladrona de la Nación Argentina" en la descripción de la vicepresidenta.

Cristina Kirchner vs Google: las otras peleas con sitios y medios

La presentación se realizó ante el fuero Civil Comercial Federal y, como medida de prueba, solicitaron que se detalle de forma clara y precisa cómo se generó la publicación, durante cuánto tiempo estuvo activa y qué cantidad de visualizaciones tuvo. "Me da la impresión, por lo que yo sé, de que hay un enorme malentendido. El panel al que se refieren, cuando la gente busca alguna personalidad y algún tema muy importante, se arma con contenido de sitios como Wikipedia", explicó el profesional

"Acá sucedió, y viene sucediendo hace mucho tiempo en la Argentina con esto de la grieta, que hay gente que se dedica a hacer vandalismo en Wikipedia. Se meten y ponen 'Macri es tal cosa, Cristina es tal cosa', porque hay vándalos de los dos lados. Los controles en Wikipedia fallaron. Alguien hizo eso con maldad y como automáticamente el panel toma esa información, sucedió lo que sucedió", detalló.

Sobre las acciones judiciales que inició la exmandataria, Arébalos afirmó que "a Wikipedia tendría que haber demandado" porque "Google no es responsable en este caso", aunque "tampoco hubo malicia por parte de Google ni de Wikipedia". "Hay gente, trolls, que se dedican desde hace mucho tiempo a hacer vandalismo en Argentina y en otros países, pero Argentina es un caso bastante agudo. En vez de pintar grafitis en la calle, hacen vandalismo en sitios de Internet", argumentó.

Hoy realicé una presentación judicial para solicitar una pericia informática urgente contra Google, que servirá como prueba de una demanda. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 6, 2020

Consultado también por el portal Infobae, Arébalos aseveró: "En realidad mi opinión es que no debería demandar a nadie, partiendo de la base de que ni Wikipedia ni Google actuaron con malicia. De hecho, apenas se supo eso se corrigió. Creo que demandar es una respuesta propia de abogados cuando el problema es de otra índole".

Y recalcó: "En el caso específico del panel de conocimiento de Google, donde salió lo de CFK, ella misma pudo haber reclamado el control del mismo y así evitar esto. Eso está especialmente explicado por Google. Ojo, no dijo que ella es culpable de nada y entiendo la bronca que le da, pero cuando vos ponés una demanda y antes de ganar ya estas diciendo qué harás con la plata que supuestamente vas a ganar, parece más un tema político que legal".

Ante la pregunta de si esa decisión y su posterior difusión no terminó propiciando mayor visibilidad al insulto, dijo que "es una regla de internet". "Cada vez que pasa algo así, el hecho de hacerlo público incrementa su viralidad. Lo mejor en este caso es bajar el contenido erróneo y, en su caso, reclamar el panel de conocimiento, cosa que debería hacer cada famoso/a en Argentina. Hacer todo este show no la ayuda a ella ni a nadie", explicó.

La Justicia aceptó realizar una pericia por la denuncia de Cristina Kirchner contra Google

"Yo la llevé a la oficina en su inauguración en 2008 y desde entonces siempre tuvo una buena relación (con Google). Este hecho es lamentable pero no debería llevar la sangre al río. Ella entiende bien la tecnología y cómo funciona Internet. Hablamos de eso en 2010 cuando le propusimos que abriera su canal de YouTube. Por eso me extraña que haya elegido este camino", subrayó. "En conclusión, lo que digo es que es una víctima de vandalismo pero una demanda no es el camino", cerró.

La causa. El pasado viernes, el juez Javier Pico Terrero hizo lugar a la solicitud de prueba anticipada presentada por los abogados de la vicepresidenta, por lo que también se ordenó al buscador que conserve todos los datos asociados al nombre "Cristina Fernández de Kirchner" y "Cristina Kirchner", a partir del 17 de mayo de 2020 hasta el día en que se realice la pericia.

De esta manera, se reconoció al buscador, propiedad de la empresa estadounidense Alphabet, como la exclusiva propietaria, administradora y responsable del contenido de la plataforma y del riesgo que conlleva la pérdida de la información a la hora de mensurar los daños y perjuicios. El fallo indicó que "corresponderá que un experto en informática se expida sobre cada uno de los puntos de pericia propuestos" y explicó que "deberá informarse a todos los intervinientes el día, hora y lugar que llevará a cabo dicha labor".

AB/FF