Dal Poggetto: "Con esta brecha cambiaria, la economía no funciona"

La inflación no da respiro al Gobierno, dado que mes a mes las cifras registradas son cada vez mayores pese a las medidas adoptadas por el Ministerio de Economía y el Banco Central. El máximo temor es que el índice inflacionario supere los 50 puntos para el año que viene.

En este contexto, RePerfilAr dialogó con la economista Marina Dal Poggetto, quien aseguró que “diciembre va a terminar con 4 o 5 por ciento de aumento, en la zona del 36-37 por ciento de inflación anual, que es inferior al 53% del año pasado, aunque se trata de un año atípico” por la cuarentena.

Para Dal Poggetto, la momentánea desaceleración inflacionaria se dio porque: "Hay un 60 por ciento del índice que tuvo algún tipo de control, sea las tarifas de las telecomunicaciones o los alquileres, que están dentro del esquema de precios máximos”.

A esto se le agrega que por la cuarentena muchos sectores no estaban en actividad, por lo que “no hubo oferta. Hubo un montón de sectores de servicios que no estaban disponibles, no tenían precio. En la medida en que la cuarentena se fue levantando, estos sectores reabrieron con precios más altos”, explicó la economista.

La razón de las expectativas inflacionarias de cara al año que viene se deben “por un lado hay inflación reprimida, por lo que muchos sectores intentan recomponer sus precios”. Mientras que otro factor importante “es la forma en que el Gobierno maneje la brecha cambiaria”. “Con estas diferencias entre los tipos de cambio, la economía no funciona”, sentenció.

Para finalizar Marina Dal Poggetto explicó que, “detrás del salto del tipo de cambio lo que hay es el reacomodamiento del resto de los precios de la economía”.