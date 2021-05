Día de Star Wars: ¿Por qué se celebra todos los 4 de mayo?

La exitosa franquicia Star Wars está compuesta por tres trilogías, dos spin-off y además cuenta con numerosas series de televisión. La primera película de la emblemática saga se estrenó en los cines el 25 de mayo de 1977. Sin embargo, el Día Internacional de Star Wars se conmemora todos los 4 de mayo. ¿A qué se debe esto?

El motivo de la celebración se debe a que en 1979 la candidata conservadora, Margaret Thatcher ganó las elecciones y fue nombrada primera ministra de Reino Unido.

El Partido Conservador la felicitó con saludo en el diario London Evening News. El título de la publicación en ingles decía: "May de 4th be with you, Maggie". En ese idioma la sonoridad de esas palabras son similares a la emblemática frase de las películas creadas por Geoge Lucas: "May the force be with you". Es decir, "que la fuerza te acompañe".

A partir de este evento "May the fourth", o sea 4 de mayo, quedó vinculado a la icónica saga por el juego de palabras que se genera al ser pronunciadas en ingles.